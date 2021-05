Diez años sin reportar homicidios en estos municipios de El Salvador

En Villa El Rosario, un municipio de Morazán ubicado a 207 kilómetros de San Salvador, no existen las pandillas. Al menos no han existido en los últimos 15 o 20 años. Y si algún joven quiere iniciar ese camino “se le corrige”. Así lo aseguró Macario Orellana, un líder de la iglesia las Asambleas de Dios en ese municipio. Macario relata que ellos “enfrentaron” a las maras hace más de 10 años y es por esa razón que afirman la no presencia de grupos criminales en el sector.

“Las pandillas no alzaron brecha. A dos muchachos los enviamos a la Policía con la ayuda del juez. Uno hizo caso y el otro se salió, pero luego se quitó la vida. Yo platiqué con unos de los muchachos y con la sabiduría les hable de la biblia”, contó Macario.

El líder evangélico considera que en la iglesia “son amantes del bien” y que más del 80 % de la población de El Rosario profesa la fe cristiana-evangélica. Eso, según él, ha ayudado para que en la última década el municipio no reportara ningún homicidio. Sus habitantes se apegan a esa respuesta. De hecho, la mayoría de ellos no recuerda la última muerte violenta ocurrida en Villa El Rosario. Con una población de 1,242 habitantes, el municipio no reportó asesinatos en el periodo de 2011 a 2020.

El Rosario, el lugar donde el 80 % de habitantes es cristiano evangélico

Valentín de Jesús Claros, alcalde saliente de ese municipio, se sumó a la versión de que no existe violencia debido a que en el pueblo la mayoría de personas son cristianas. Incluso, él se considera cristiano–evangélico.

“En estos tres años el éxito se los atribuyo a Dios. He intercedido para que Dios nos ayude a trabajar con los jóvenes y que Dios nos cuide, ahora en día no hay nadie más que solo Dios”, mencionó.

En la conversación con el ex edil mencionó en más de 20 veces a Dios. Claros estuvo únicamente tres años al frente de la alcaldía, pero asegura que apoyó a los jóvenes e implementó la convivencia ciudadana para evitar riesgos.

El último homicidio del cual se habla en el municipio del nororiente del país es la muerte de una menor de edad. Ella fue asesinada por un pariente, que luego de eso se quitó la vida. Ese hecho ocurrió hace más de diez años, según el secretario del Juzgado de Paz de El Rosario, Antonio González. “Ya tenemos tiempo de no instruir proceso en contra de personas que hayan cometido algún homicidio”, relató el trabajador judicial.

Él también atribuye la baja incidencia delincuencial a que la mayoría de la población es cristiana, pero también cree que existen otros factores. como el nombramiento de Elí Díaz como juez de Paz de ese municipio en 1997, lo cual, afirmó, fue clave para bajar los índices de violencia.

“Él (juez Elí Díaz) se dedicó mucho a un trabajo preventivo, trabajó con niños, adolescentes, padres, instituciones, escuelas, las iglesias y a través de charlas se logró controlar, porque antes sí recuerdo que se daban cuestiones problemáticas, pero se logró minimizar”, señaló.

Pero las pandillas no son el único grupo ausente en El Rosario. La Policía Nacional Civil (PNC) también. No existe un puesto policial fijo en el municipio. Tienen una base de la policía rural, que llega al lugar esporádicamente, cada diez días o cada dos semanas debido a que no consideran necesario que estén todos los días.

Con o sin policías, la población se siente segura en Villa El Rosario. Los esposos Guevara aseguran que no existe delincuencia. “Es un poco solo el pueblo, pero es tranquilo. Aquí puede dormir afuera usted y no amanece degollado, aquí puede estar usted y nadie le dirá nada”.