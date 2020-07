Diez fallecidos por covid-19

La colonia La Presita 1, es una de las más populosas de la ciudad de San Miguel y se ha convertido en una de las más afectadas por el covid-19, ya que autoridades de salud han confirmado que al menos diez personas han fallecido a causa del virus.

Ricardo Castro, director de la unidad de salud de la zona, manifestó que muchas personas contagiadas del virus no han consultado previamente, se han automedicado en sus casas y han fallecido.

"Hay dos casos de personas que murieron camino al hospital, porque ya estaban complicados. También hubo tres miembros de una misma familia fallecidos por covid-19", manifestó Castro, sobre los casos que han tenido conocimiento. Vecinos de la colonia dijeron que no saben si estos decesos aparecen en los registros oficiales del Ministerio de Salud como víctimas de covid-19, o si la contabilizan como casos sospechosos, ya que nunca les realizaron la prueba.

Las autoridades regionales de Salud no han informado sobre el número de fallecimientos por sectores, ni de forma general en el municipio. Castro aseguró que hacen campañas de concienciación para que las personas consulten ante cualquier síntoma. "El número de pacientes no siempre está en relación con el número de casos, no porque no reciba la atención adecuada, sino que tienen miedo a salir de sus casas. También se ha estigmatizado a los pacientes positivos y muchos temen ser confrontados por la comunidad", dijo. Agregó, que las edades de los fallecidos son en su mayoría de la tercera edad, pero hay algunos de entre 40 y 50 años.