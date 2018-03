Digna, sobrina de monseñor Romero, califica como perfecta la noticia de la canonización

"Es una noticia perfecta". Digna Romero, sobrina de monseñor Romero, se enteró de la canonización por medios de comunicación. "Me hicieron llegar el anuncio del cardenal Rosa Chávez y lo recibí como chichí a la pacha, feliz".

Digna Romero es la segunda hija de Gustavo, el mayor de los seis hijos de la familia Romero Galdámez. Ella se crió de los nueve a los 15 años en Honduras. Sus tres hermanos quedaron aquí en el país a cargo de dos familias diferentes, hasta que mucho tiempo después su madre procuró el espacio y los recursos para reunificarse.

Digna Romero, sobrina de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Foto LPG/Melvin Rivas/Archivo

“Monseñor Romero fue para mí como un padre, él ocupó en mi corazón ese espacio. Con él no se trataba de tiempo, porque siempre estaba muy ocupado, pero siempre tuvo para mí un consejo, unas palabras de aliento, y fue quien me propició lo mejor que en ese momento me podía dar”. Explicaba Digna en mayo de 2015, cuando lo que estaba cerca de suceder era la beatificación de Romero.

Hasta el momento, Digna dice que no ha comentado la noticia con sus tíos Gaspar y Tiberio, los dos hermanos Romero Galdámez que sobreviven.