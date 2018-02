Dimes y diretes entre Rodezno y Perdomo

El candidato de ARENA por el municipio de Ilopango, Adán Perdomo, aseguró hoy que aventaja en las encuestas al candidato del FMLN, el coronel Mario Rodezno: "Vamos bien. Según las encuestas, lo aventajo por 19 puntos. Nos han invitado a TCS para un nuevo debate, pero me han dicho que el coronel no ha confirmado, al parecer no quiere ir", comentó Perdomo.

Según dijo, ya han sido invitados a debatir en programas especializados, pero no han logrado concretar el debate.

"Por ese programa he suspendido otras actividades, pero si en horas de la mañana (domingo) me comunican que no estará, creo que retomaré mi anterior agenda", agregó el candidato tricolor.

El jefe de campaña de Rodezno, Celso Medina, dijo que no saben nada sobre la invitación al debate, que para el domingo no tienen ninguna invitación de ese tipo.

"Le consulté al coronel si sabía algo, pero me dijo que no sabe nada. Y sobre ese tema, el que no quiso ir a los debates en Órbita TV y en el canal 21 fue el candidato de ARENA el que no quiso ir", declaró Medina.

El coronel retirado, quien se acercó al partido oficial a inicios de la campaña de Salvador Sánchez Cerén junto a otros exmilitares para ofrecerles su apoyo, declaró que lo tomó por sorpresa que lo convocaran para las elecciones internas de cada a estas elecciones de alcaldes y diputados.

"Me llamaron, competí en las elecciones internas y las gané. Es la primera vez que estoy en política", explicó sobre su curioso caso. El candidato efemelenista visitará este domingo a las vendedoras del mercado de Santa Lucía, en Ilopango.