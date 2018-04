"Dios me dio la oportunidad de aprender a ser madre con ella": así despidieron a Katherine Cárcamo, joven víctima de feminicidio

Con tristeza y deseando que se haga justicia, familiares y amigos de Katherine Cárcamo, joven víctima de feminicidio en Santa Ana, acudieron a los servicios fúnebres con los que despidieron la vida de una de las víctimas del alza en los homicidios contra mujeres que se ha experimentado en El Salvador recientemente.

Partiendo desde la Funeraria Chacón, en Santa Ana, el destino final fue el Cementario Santa Isabel donde, a eso de las 3:00 de la tarde, se enterraron los restos de Katherine, quien fue encontrada muerta el pasado martes 4 de abril.

Katherine fue encontrada sin vida, y con señales de haber recibido una fuerte golpiza, el martes al mediodía dentro de una vivienda ubicada en una colonia del municipio de San Sebastián Salitrillo (Santa Ana). Con ella, suman 145 víctimas de feminicidios en los que va del año, 31 casos más respecto a los 114 ocurridos entre el 1.º de enero y el 24 de abril de 2017.

Durante los actos fúnebres, su madre destacó el dolor que le ha dejado la pérdida de Katherine. “Mi primer embarazo fue sorpresivo, no me lo esperaba, pero sí lo deseaba. Toda mi vida yo siempre quería tener dos hijas, quería tener una trigueña y una morena y Dios me las regaló. Dios me otorgó la oportunidad de aprender a ser madre con ellas. Es el orgullo más grande”, relató.

Sobre la vida de Katherine, su madre destacó que "siempre fue una buena madre" y que ahora centrará sus esfuerzos en cuidar a su nieta. "Ahora, el motor que nos va a impulsar a vivir es mi nieta, a que recuerde a su mamá con su mayor amor, con un amor incondicional", comentó.

La familia de Katherine pide que se haga justicia. (Fotos: Franklin /LPG)Zelaya

Varias personas se hicieron presentes en los servicios fúnebres de la joven. (Fotos: Franklin /LPG)Zelaya

El caso de Katherine aún continúa en investigación. (Foto: Franklin Zelaya/LPG)

