Diputada Ávila demanda a youtuber por violar LEIV

La diputada por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Claudia de Ávila, interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del youtuber José Valladares por violar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) por expresiones de violencia en las redes sociales.

De Ávila mencionó que decidió interponer la demanda luego que Valladares realizara comentarios ofensivos contra la funcionaria luego que esta respondiera a un tuit del presidente Nayib Bukele el pasado 5 de agosto.

"El joven José Valladares ha hecho expresiones de violencia en las que no solo he sido atacada yo sino que han hecho uso de fotos personales, de mi familia y han invadido mi privacidad. Yo creo que podemos debatir y está bien que pensemos diferente, pero los debates que hagamos que sean de altura. Desgraciadamente al no tener con qué debatir vienen los ataques, vienen las malas palabras, las ofensas. Me ha afectado a nivel de familia. He tenido amenazas a muerte y tengo muchos mensajes en los que me han amenazado de muchísimas maneras", dijo De Ávila.

La legisladora dijo que tras las publicaciones del youtuber se extendieron los ataques, inclusive hacia sus allegados, por lo que optó por la denuncia.

"Tengo amistades que han sido atacadas y a quienes les han escrito muchísimas vulgaridades por apoyarme. Creo que las mujeres no podemos permitir que sigan estos abusos, en ninguna red social", mencionó.

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER debe de ser denunciada! No debemos permitir el acoso en redes sociales y de ninguna forma que busque desprestigiar, denigrar y humillar a la mujer. Gracias a mi equipo de abogados que me acompañaron y la solidaridad de todos.❤️❤️ pic.twitter.com/S8sAhrIDtW — Claudia de Avila (@claudia1avila69) August 17, 2020