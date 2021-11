Diputada Claudia Ortiz critica trato a víctimas de desaparición en El Salvador

La diputada salvadoreña Claudia Ortiz criticó este martes el trato que las autoridades le dan a las víctimas de desaparición y a sus familias y llamó a dejar de culparlas del problema.

"Nos llena de indignación la manera en la que el Estado está tratando a las víctimas de desaparición y a su familiares", dijo Ortiz, del partido opositor Vamos, en rueda de prensa.

Añadió: "Quiero decirles a las autoridades públicas de este país que si no quieren hacer nada, que si no saben qué hacer, que si este tema les rebasa, se abstengan de culpar a las víctimas".

Ortiz apuntó que "la vergüenza y la culpa debe ser para los agresores, para los que quitan vidas, para los que sellan proyectos de vida de jóvenes, no para las madres que los están buscando con toda sus fuerzas, no para las instituciones que las están apoyando, no para los periodistas que están cubriendo estos casos".

"Vergüenza total para las instituciones y funcionarios que le están echando la culpa a quienes están sufriendo el momento más duro de sus vidas", concluyó.

Estas declaraciones se dieron después de que Ivette Toledo, madre de los dos jóvenes desaparecidos desde mediados de septiembre en El Salvador y cuyo caso ha generado alarma en la ciudadanía, desmintió que sus hijos tengan vínculos con las pandillas y con drogas.

Toledo salió al paso de las declaraciones brindadas el lunes por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien aseguró en una conferencia de prensa que la desaparición de los hermanos tiene "relación con drogas y pandillas".

Villatoro señaló, sin profundizar, que también "hay una relación entre las víctimas y los victimarios" y que "esa relación es por el consumo o la venta de droga".

"Es una relación de drogas la que está de por medio en este caso y quiero hacer un vehemente llamado a los padres a que por favor veamos en qué actividades andan nuestros hijos", manifestó el funcionario.

La madre de los jóvenes, de 18 y 20 años desaparecidos en la central localidad de Santa Tecla, lamentó que las autoridades de Seguridad "tengan un discurso que revictimice" a sus hijos.

"Por el simple hecho de ser jóvenes ahora son culpables de que los hayan desaparecido (...) quiero aclarar que (mis hijos) no tenían vínculos con pandillas ni con ninguna estructura del crimen organizado y no realizaban prácticas ilegales de ningún tipo", dijo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió recientemente a El Salvador a adoptar medidas "preventivas" ante las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un "considerable aumento".

Alvin Serrano, representante de la Fiscalía de El Salvador que participó en la audiencia de la CIDH, puntualizó que entre el 1 de enero y el 13 de octubre pasado se han recibido 1.116 denuncias sobre la desaparición de 1.192 personas.

La cifra de denuncias de desapariciones entre enero y abril de 2021 se dispararon aproximadamente un 112 %, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía brindadas a Efe en mayo pasado.