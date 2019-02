Diputada Milena Mayorga desafía al COENA tras la derrota en presidenciales

La diputada Milena Mayorga aseguró ayer que no tiene miedo al Consejo Nacional Ejecutivo (COENA) luego de la derrota que sufrió ARENA en las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las cuales la población "habló y necesita de una nueva clase política", afirmó.

La legisladora colgó un video en las redes sociales el pasado lunes, el cual dijo que había sido publicado hace un año, pero tuvo que ser eliminado de las diversas plataformas digitales por pedido expreso del COENA.

"A mí me trataron de callar muchas veces, pero yo me quedé paciente y esperando los resultados porque no nos creen. Hay una nueva era donde el terreno es diferente, es lo digital. El video que yo puse lo hice cuando era candidata y la cúpula me pidió que lo bajara de las plataformas, y ahora lo volví a poner porque realmente me debo al pueblo, y si esas obras son de bienestar para la población, ¿por qué no replicarlas? Ahora ya no le tengo miedo a la cúpula", expresó.

Mayorga dijo que en el interior del partido hay miembros que hacen política de los años 80 y 90, pero "ya estamos en 2019".

Por su parte, la diputada Felissa Cristales salió al paso de la solicitud hecha por el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien propuso una mesa de transición integrada por algunos "emblemáticos" del partido mientras se elige al nuevo COENA.

"(Cabe) mencionar que la mesa de transición, la cual va en contra de la ley, no es el camino. La opción no es regresar a la gente que dio su cuota al país. La solución es hacer un buen papel en la convocatoria de las elecciones internas, siempre y cuando sea cierto que en este proceso se trabajará para que todo sea transparente, me parece prudente. No veo otra manera en que el COENA pueda salir airoso", dijo la diputada.

Mientras tanto, el diputado por el PARLACEN, Fernando Bautista, dijo al respecto: "podemos ser un partido donde sepamos administrar nuestras diferencias internas (...) para lograr construir. Debemos sumar, no excluir. Limpiar y renovar".