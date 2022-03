Diputada Suecy Calleja pide "paciencia" para reforma a las pensiones

La primer vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Calleja solicitó "paciencia" al segmento poblacional que solicita una reforma al sistema de pensiones.

El 15 de septiembre pasado, el presidente de la república, Nayib Bukele, se comprometió a enviar, en un plazo de 90 días, un proyecto de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), el cual "debe ser estudiado y analizado" porque a su criterio no puede "ser tomado a la ligera".

Un mes después la Presidencia se anunció que el proyecto será presentado en el primer semestre de 2022 y según Callejas podría formar parte del pliego de 52 peticiones de reforma que serán entregados a la Asamblea Legislativa.

"En redes sociales (se ha cuestionado) ¿para cuándo el tema de pensiones?, incluso hemos visto algunas manifestaciones, concentraciones, pidiendo este tema, entonces, digo: paciencia, se está trabajando, pero se tiene que trabajar como un tema responsable", dijo Callejas en la entrevista Frente a Frente.

La diputada también señaló que el país debe hacer una transición entre el actual sistema de pensiones y el que se generará con la reforma. por lo que dijo no deberá ser aprobado a la ligera.

"No se trata solo de colapsar un sistema, sino de hacer una transición de un sistema a otro, no podemos dormirnos un día y despertarnos con un nuevo sistema que tenemos, obviamente el sistema que tenemos (AFP) ya ni siquiera Chile lo tiene, (fue) país pionero porque ya no es sostenible la AFP. No podemos cambiar de la noche a la mañana, hay que ser inteligente con esto", mencionó

Sin embargo, la Asamblea Legislativa desde el pasado de 1 de mayo ha aprobado iniciativas enviadas desde la Presidencia bajo la figura de la dispensa de trámite. Un ejemplo de ello fue la aprobación del bitcóin como moneda de curso legal en el país, lo cual se dio en una misma sesión plenaria en la que fue recibida la iniciativa por parte de la ministra de Economía, María Luisa Hayem y aprobada minutos después, sin que existieran consultas a expertos en el tema.

Ayer Callejas también expresó que "el sistema de pensiones debe ser nacional o al menos un híbrido. Mucha gente, aunque se quejaban de INPEP , creo que después de un tiempo de conocer AFP, dicen ‘yo quisiera regresar a INPEP, es mejor antes’ y en efecto probablemente solo había que mejorar y ahora no es que podemos cambiar de la noche a la mañana. Hay que ser bien inteligentes con esto".