Diputada de Nuevas Ideas, Dania González, rechaza invitación de ABANSA

La diputada de Nuevas Ideas, y presidenta de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa, Dania González, rechazó una solicitud de reunión hecha por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) para "establecer relaciones cordiales y conversar sobre temas de interés para el sistema financiero y el país", según se lee en la misiva enviada a González y que fue dada a conocer por la misma legisladora.

En la carta, ABANSA extiende la invitación a tres diputados más de la comisión dejando a consideración de González su elección. La designación de fecha y hora del encuentro, solicitado en las oficinas de ABANSA, también queda a criterio de la diputada.

"Estamos convecidos que el desarrollo y el bienestar de la población requieren del compromiso de todos los sectores por lo que consideramos de gran relevancia el diálogo con ustedes", menciona la carta.

Ante esto, González, en su cuenta de Twitter y en la sesión de trabajo de la comisión financiera, expresó su negativa a reunise con ABANSA a menos que sea en la Asamblea Legislativa y frente a cámaras, según dijo.

"Quiero que quede sumamente claro, la @AsambleaSV dejó de ser CORPORATIVA, ahora es CIUDADANA. No tengo porque ir a desayunar con los bancos, soy responsable de la Justicia Financiera de este país y me he comprometido a ser una legisladora transparente", escribió en un primer tuit al que luego agregó "ABANSA, las convocatorias las hago yo, frente a cámaras, frente a mi jefe (el pueblo salvadoreño), ustedes ya están en la agenda de la Comisión Financiera, y no para hacer leyes a su medida, esperen la invitación".

Ante la respuesta de González salió al paso el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, quien criticó la actitud de la diputada.

"Pero cuando quieren que la banca invierta en más deuda del gobierno entonces si está bien platicar? La soberbia no le deja ver que el diálogo es siempre el mejor camino", publicó Simán en Twitter.