Diputada de Nuevas Ideas denuncia a quien la criticó

La diputada de Nuevas Ideas, Dania González interpuso ayer una denuncia en Fiscalía contra Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador (ALAC), por supuestas expresiones de violencia contra la mujer.

Sandoval aseguró que estos son temas de persecución política "yo no he cometido ningún delito, pueden revisar el tuit y no denota ninguna falta de respeto o que configure un tema de amenaza, como en un momento lo plantea la diputada".

También manifestó que ha solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerse de cualquier arbitrariedad que pueda tomar la Fiscalía General de la República (FGR).

La denuncia que la diputada González presentó es "en base a amenazas e insultos", porque según ella "han estado criticando el quehacer legislativo que nosotros realizamos el pasado 1 de mayo, han menospreciado y han criticado de una manera irresponsable irrespetuosa".

Sandoval dijo que en el tuit ejerció su libertad de expresión porque el actuar de los diputados era atentar contra el sistema democrático y que eso tiene consecuencias para todos. También se refirió a que esa decisión iba a tener consecuencias para la diputada también.

Aclaró que sus palabras se malinterpretaron, que él explicó que lo que hizo fue en base a la libertad de expresión y que los funcionarios están obligados a someterse al escrutinio por parte de la ciudadanía.

Wilson Sandoval considera que por el cargo que tiene en ALAC resulta incómodo para los diputados y que por ello la denuncia sería un ataque en su contra.

Sobre el accionar de la Fiscalía, Wlson dijo que genera un poco de incertidumbre por el reciente nombramiento de Rodolfo Delgado, ligado al Ejecutivo.

"Esperaría que, si el fiscal se acopla a las leyes pertinentes, la denuncia tendría que ser archivada. No voy a negar que genera cierta incertidumbre legal en el sentido de qué pasaría, ya que este fiscal ha venido mostrando que tiene una afinidad con el presidente de la República y con la Asamblea Legislativa", señaló.

En Twitter, varias personas mostraron apoyo a Wilson Sandoval y manifestaron que la denuncia es señal de persecución. "El uso político de la Fiscalía contra opositores y defensores ha iniciado. Se abre el espacio para la persecución arbitraria en El Salvador", denunció David Morales, jefe jurídico del área de Justicia Transicional de Cristosal.

La abogada Ruth Eleonora López también denunció que este acto se trata de una persecución en contra de Sandoval y que el papel de la FGR será decisivo. "Una de las maneras de pretender limitar la libertad de expresión es esta: criminalizándola. Si Fiscalía llega a presentar un requerimiento solo porque Wilson le dijo a la diputada que debe atenerse a consecuencias de sus actos ilegales, quedará al descubierto la persecución política", aclaró.