Diputada dice que su partido es "benevolente" con Procurador

Miriam Guzmán, diputada suplente del partido Nuevas Ideas y quien es parte del sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES) defendió su cargo dentro de la Procuraduría y su participación en el Sindicato que pide la destitución del procurador José Apolonio Tobar.

Guzmán aseguró ayer que su libertad sindical no riñe con su participación política y que no ve conflicto de intereses.

A pesar de defender su postura, enfatizó que su partido no ha considerado aún destituir al procurador Tobar.

"El procurador no está cumpliendo su papel constitucional. Nuestro partido Nuevas Ideas y nuestro presidente no estamos aceptando injerencias de nadie, somos conscientes de la situación del país. Benevolente ha sido el partido que hasta ahorita no lo ha destituido (a Tobar) porque estamos conscientes de lo que realmente quiere la población", aclaró la diputada suplente.

El Sindicato pidió ayer a la Sala de lo Constitucional que "dicte sentencia definitiva en la demanda de inconstitucionalidad en contra del procurador de derechos humanos Apolonio Tobar".

Aseguran que esta demanda fue puesta hace más de un año y que la Sala aún no se han pronunciado.

Además, pidió que se declare inconstitucional al nombramiento del procurador Tobar por considerar que dicho funcionario no tiene moralidad y competencia notoria por el hecho de tener denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR). Guzmán dio las declaraciones en una conferencia de prensa en la PDDH.