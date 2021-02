Diputadas Díaz y Escobar piden no haya show alrededor de la vacuna para el covid-19

Las diputadas Nidia Díaz y Margarita Escobar, del FMLN y Arena respectivamente, quieren que la llegada de la vacuna para inmunizar a los salvadoreños del Covid-19 no se politice, y que por el contrario, llegue a toda la población sin importar credo, edad, sexo o color político.

"Bienvenida la vacuna, pero que no la mezclen con los votos porque no les va a dar resultado", dijo Escobar. A su criterio, el Gobierno tratará de sacar raja política de la llegada de la vacuna, pero a la vez confió en que la población no caerá en la trampa. "Es bueno que venga la vacuna, lo malo es la manipulación, cerrar el aeropuerto y hacer un show mediático", agregó la parlamentaria de Arena.

Díaz dijo que la llegada de la dosis es buena, ya que para la compra de las mismas había adelantado un depósito de $50 millones de dólares que fue autorizado por la Asamblea Legislativa.

"Vamos a supervisar que nadie se quede sin la vacuna en el país. También se tiene que garantizar que es una buena vacuna y el precio", expresó Díaz. Según ella, no debe pasar con lo que ocurrió en los primeros días de la realización de la prueba para detectar el Covid-19, que se concentró en un sector de la población.

" Debe aplicarse a todo nivel, incluso en el Seguro Social. Con la prueba de Covid hubo manipulación", señaló.

El primer lote de vacunas llega esta mañana al aeropuerto "Oscar Arnulfo Romero" ubicado en Comalapa, La Paz.

Foto: LPG/Jorge Carbajal