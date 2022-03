Diputadas califican de ilegal captura de empresario de buses

Diputados criticaron el proceso seguido por el Gobierno en la detención del empresario del transporte público Catalino Miranda, quien la noche del sábado fue acusado de incrementar injustificadamente el precio al pasaje así como de obstaculizar la vía pública.

Tras la detención de Miranda, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dio a conocer la suspensión de 293 líneas a igual número de unidades de las rutas 42 y 152 que se atribuyen al empresario.

Según dijeron las diputadas Anabel Belloso, del FMLN, y Claudia Ortiz, de Vamos, no existe argumento legal que faculte la detención, dado que se trata de un aspecto administrativo, afirmaron.

"En la discusión que ha habido, e incluso en los argumentos de especialistas (abogados penalistas) que desde ayer mencionan el por qué no hay motivo ni tipificación del delito alrededor de la captura. Yo no soy abogada pero si he escuchado los argumentos de los especialistas", mencionó la diputada efemelenista.

Belloso fue cuestionada sobre si el artículo 234 del Código Penal no era suficiente base legal para la detención. La legisladora respondió: "no, no es una base legal", reiterando las opiniones brindadas por abogados.

Luego, la diputada por Vamos, Claudia Ortiz, dijo que la sanción que se busca atribuir a Miranda "no correspondería del todo", porque se trata de "un tema administrativo" estipulado en el artículo 119-G de la Ley de Transporte Terrestre, en el que se establece que "alterar las tarifas autorizadas por las autoridades respectivas" conlleva una multa equivalente a 500 colones ($57.14).

"Es un tema administrativo. No correspondería del todo la sanción que le han aplicado. No se trata de generar villanos ni medidas para que superficialmente para que la gente quiera respetar como castigos ejemplarizantes si están fuera del marco legal. Es importante hacer el llamado a que se respeta la ley y que todos, tanto el gobierno como la ciudadanía y las personas de los diferentes sectores económicos respetemos la ley, seamos solidarios entre todos y podamos cuidar sobretodo a las personas más vulnerables", dijo Ortiz.