Diputadas de Nuevas Ideas enfilan contra la LEIV

Aprobar un pronunciamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer atacando leyes que protegen los derechos de las mujeres. Así fue parte d el trabajo de las diputadas de Nuevas Ideas que conforman la comisión de la mujer, en la reunión de ayer, en la Asamblea.

Pese a que la agenda de la reunión incluía nada más la discusión del pronunciamiento que entró como pieza de correspondencia el pasado martes, el tema se fue diluyendo hasta que durante casi media hora desapareció de la mesa.

¿La causa? La presidenta de la comisión, Alexia Rivas (Nuevas Ideas), ausente en la reunión previa de la comisión, tergiversó el cuestionamiento que diputadas de oposición hicieron debido a que las legisladoras cian han usado las reuniones en territorio para hacer política partidaria. Pese a que el tema había sido discutido previamente, Rivas lo puso sobre la mesa de nuevo, diciendo, entre otras cosas, que había quienes estaban en contra de que se pronunciaran las personas que asisten a los eventos.

Sin embargo, la diputada de ARENA Silvia Ostorga le cuestionó lo dicho, y le recalcó: "yo no he dicho que estoy en contra que las mujeres se expresen". "Si me dicen donde lo he dicho, pero yo no le he dicho. Me encanta ir al territorio a ver temas de mujer, a legislar, y eso quiero dejarlo bien claro", aclaró la diputada tricolor.

Sin embargo, Rivas no toleró la corrección de su colega y desbalanceó el rumbo de la comisión.

"Ustedes tienen todo el derecho para presentar iniciativas de ley. Les animo a que lo puedan hacer", le espetó.

Lo que Rivas no mencionó es que en la comisión hay cinco iniciativas de ley presentadas por la oposición, y que ninguna ha avanzado porque el oficialismo se niega a discutirlas. De estas, tres tienen que ver con reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV), y han sido presentadas por GANA, Vamos y ARENA.

Otra, presentada por FMLN, permitiría crear una ley para acceso y títulos de propiedad de inmuebles para mujeres; y la restante, firmada por FMLN y Nuestro Tiempo, es la Ley de Identidad de Género que Nuevas Ideas envió a archivo al inicio de la legislatura y que las organizaciones de la sociedad civil volvieron a promover.

Intolerancia

Ese mismo deglose de iniciativas que no han sido discutidas por el oficialismo lo hizo la diputada Claudia Ortiz (Vamos). Sin embargo, Rivas —evidentemente alterada—, terminó de mostrar su enojo: atacó a Ortiz, no solo interrumpiéndola en su participación sino también acusándola de no haberse pronunciado por la denuncia de acoso en contra del secretario general de su partido, Josué Alvarado.

"No me parece justo que use esta ventana para seguir haciendo politiquería", mencionó Rivas, queriendo detener un tema que ella misma había introducido a la reunión de la comisión.

El problema: así como Ostorga corrigió, Ortiz también le enmendó.

"Sí me he pronunciado. Tal vez usted no está tan pendiente de los medios o de mis redes, pero sí lo he hecho", aclaró y explicó que el caso está en los tribunales y que, independientemente de la situación de Alvarado, eso no puede interferir en su trabajo.

Ortiz prosiguió indicando que el pronunciamiento estaba muy bien, pero resultaba insuficiente cuando hay seis iniciativas de ley que podrían estar trabajándose, "y lo que vamos a dar a las mujeres, en lugar de leyes, son palabras nada más".

De nuevo, Rivas interrumpió y aseguró que no podía hablarse de mora legislativa "cuando en esta comisión hemos estado trabajando"; esto, pese a que en diez meses de legislatura, la comisión solo ha emitido dos dictámenes. El último de ellos, aprobado en la plenaria 19, el 7 de septiembre del año pasado.

"Si tenemos 56 diputados de Nuevas Ideas y en este pronunciamiento 21 diputadas han firmado, no sé cómo 21 diputadas de NI no han podido promover alguna reforma de ley adicional a la que ya se legisló y otros partidos sí han podido proponer. Si no, que se los manden de CAPRES, está bien, pero aquí estamos para debatir", remató Ortiz.

Acto seguido, Rivas indicó que, de acuerdo al Reglamento Interno de la Asamblea, las agendas de la comisión se entregan a las integrantes de la comisión —minutos después, la diputada Ostorga le pediría que se las enviaran con tiempo, ya que no lo hacen sino hasta que llega a la reunión— y admitió que, como presidenta de la comisión, ella decide la agenda de las comisiones.

Al "auxilio" de Rivas llegó Marcela Pineda (Nuevas Ideas), quien criticó que se señalara que les envían las leyes desde CAPRES.

"Sabe qué le está diciendo a las diputadas de la fracción: que no tienen la capacidad. Está disminuyendo su capacidad intelectual. Y eso es violencia", cuestionó. Minutos después, Alexia Rivas se uniría: "Yo entiendo que quizá la sociedad civil donde usted trabajaba, quizá ya les dan las iniciativas y por eso usted viene y las presenta".

¿Qué dicen los datos? Hasta antes de la plenaria de esta semana, la Asamblea había recibido 466 piezas de correspondencia. De estas, 246 son de CAPRES. Nuevas Ideas ha presentado 101; la mayoría consistente en pronunciamientos para celebrar el "Día de...".

Pese a ello, durante 12 minutos, Pineda, en medio de un evidente enojo, saltó de tema y pasó a atacar la LEIV: "fuimos claras en decirles: no sirven iniciativas para una ley que no cumple las expectativas de las mujeres". Doce minutos atacando la ley que protege los derechos de las mujeres.

Según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), entre marzo y junio de 2020 —ya en la gestión Bukele—, la LEIV permitió que se presentaran 958 denuncias relacionadas a expresiones de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, difusión ilegal de información, entre otros.

Luego, Pineda intentó evadir la falta de dictámenes de la comisión, asegurando que los dictámenes de otras comisiones son transversales y que esos son en beneficio de las mujeres.

Tras el ir y venir provocado por la presidenta de la comisión, esta se negó a que se votara una propuesta de incluir en el pronunciamiento a las mujeres desaparecidas y se votó el dictamen para el pronunciamiento, mientras en el horizonte: Nuevas Ideas apunta amenazante hacia la LEIV...