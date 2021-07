Diputadas del FMLN critican procesos de elección de jefe de fracción

Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, del grupo parlamentario del FMLN, cuestionaron el nombramiento de su colega Jaime Guevara como jefe de bancada en la Asamblea Legislativa tras un acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional del partido.

Ambas legisladoras, quienes lograron la reelección, aseguraron que las críticas no son hacia Guevara, sino al proceso bajo el que se dio su designación.

Lo que señalamos es un proceso de violación a los estatutos del partido, no a las personas. A la elección se le resta legitimidad con ese procedimiento", mencionó Argueta en una entrevista televisiva.

" Ha sido un proceso de violación a los estatutos y que no nos parece correcto, porque entonces los estatutos no sirven de mucho si al final no se van a respetar", agregó la legisladora que representa a San Miguel.

Guevara ha sido señalado por algunas estructuras del partido de tener vínculos con el presidente Nayib Bukele, con la fracción de Nuevas Ideas y representar intereses de un "exdirigente" del Frente: José Luis Merino.

Sobre dichos señalamientos, Guevara ha mencionado que se trata de una "difamación".

Por su parte, Belloso insistió en las críticas al procedimiento usado para la elección de Guevara como jefe de la fracción legislativa.

"El procedimiento no se ciñe a lo que el estatuto establece. Es algo que nosotras (Belloso y Argueta) hemos cuestionado. Hubiésemos querido que se siguiera sosteniendo la discusión y el debate sobre esta decisión en el espacio competente que en este caso es e grupo parlamentario, en los ocho electos para llegar a una decisión que respondiera al momento", dijo Belloso.