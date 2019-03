Diputadas denuncian exclusión de reuniones

Felissa Cristales y Milena Mayorga, dos diputadas de ARENA que apoyaron una iniciativa del presidente electo Nayib Bukele, denunciaron que el partido las ha excluido de las últimas dos reuniones de fracción sin darles razones.

"En ningún momento me han llamado para decirme: ‘Usted ha faltado en esto, queremos que deje de venir’. No me han dado oportunidad de defensa", dijo Cristales. "Considero que es una especie de exclusión o una forma de quizás intimidarnos, pero hoy menos que nunca vamos a estar con miedo ni queriendo hacernos a un lado", sostuvo Mayorga.

Ambas aseguraron que enviaron cartas a las autoridades del partido para pedirles una explicación.

Al respecto, el subjefe de fracción, Julio Fabián, dijo que ni él ni los diputados tienen autoridad para determinar si pueden o no asistir y que son las autoridades del partido como el Tribunal de Primera Instancia, COENA y Comisión Política las que deciden. "Yo he estado en las últimas reuniones y lo que nosotros acordamos en su momento, lo que se dijo fue que son las instancias del partido las que deberían de tomar cartas en el asunto... Yo me retiré antes, no sé si pudiesen llegar a algún acuerdo", indicó Fabián.

En tanto, el jefe de fracción, Carlos Reyes, se negó a responder si han acordado excluir de las reuniones a los cuatro diputados que apoyaron a Bukele. Tampoco quiso responder si el partido les ha abierto un proceso sancionatorio, pese a que señaló que para eso están las instancias, estatutos y reglamentos del partido. El argumento de Reyes es que se trata de un tema privado.

Les comparto la carta que entregué ayer. Ya las autoridades de mi partido están debidamente informadas de que no me entero de las decisiones que toma la fracción, ni se enteran de mis iniciativas y no es por mí. Gracias por ser testigos y por el apoyo. Feliz fin de semana. pic.twitter.com/3CLIpKm9pR — Felissa Cristales (@FCristales) 2 de marzo de 2019

Carta. la diputada Felissa Cristales dirigió una carta al Consejo Nacional Ejecutivo luego de no ser convocada a reuniones de la fracción.