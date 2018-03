Diputadas exigen disculpa pública a Chicas por llamarlas “segundonas”

Así reaccionó @Milena_Escalon tras calificativo de "segundón" a representante ARENA en reuniones de Casa Presidencial que usó @EugenioChicas pic.twitter.com/tbBcqMEGXV — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 15, 2017

Una disculpa pública piden las diputadas de ARENA al vocero oficial del Gobierno Eugenio Chicas luego de que este se refiere a la diputada Milena Calderón de Escalón como una “ segundona ” ya que asiste en representación del partido a las reuniones con el Gobierno.“Si Eugenio Chicas fuera un caballero viniera a pedirme una disculpa personalmente” dijo la diputada Calderón de Escalón en conferencia de prensa en la que fue acuerpada por diputadas de la fracción de ARENA.El jefe de fracción de ARENA Alberto Romero también dijo que si no se disculpaba el vocero, el partido no iba a asistir a nada del Gobierno. Ante esto, Chicas respondió en su cuenta de Twitter diciendo que “como lo que necesitamos es diálogo disculpas a Milena y que llegue @minteri (Mauricio Interiano). País necesita acuerdos no pretextos”.La diputada no ha recibido el apoyo del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) que está compuesto por todas las diputadas de la Asamblea, esto pese a que el GPM aboga por la igualdad de género y el respeto a la mujer.