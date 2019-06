Diputado Flores dice que cheque firmado a su nombre provino de Consejo Chino, no de fondos públicos

Manuel Flores, diputado del FMLN, aclaró este jueves que el cheque y otra documentación que firmó para organizar una exposición comercial de China en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) no la rubricó como parlamentario, sino como representante del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de la Cámara de Comercio China.

Flores manifestó que el nuevo presidente de CIFCO, Guillermo Hasbún, cometió "un pequeño error" al dejar entrever que esa transacción la hizo como diputado y con fondos públicos.

"En efecto, me entregaron cheque, pero no como diputado. Yo soy el representante del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional y de la Cámara de Comercio China. Me han dado la credencial para que pueda firmar contratos y ejecutar cualquier acción de cara a la promoción y las inversiones en El Salvador", argumentó Flores.

El diputado explicó que la exposición, celebrada en 2018, se trató de un evento privado y no de una actividad organizada con fondos del Estado. "No son fondos públicos, son fondos privados, son fondos de una institución internacional", argumentó.

Flores corroboró que, en efecto, recibió un monto de aproximadamente $ 27,000 tras el arrendamiento del Pabellón Centroamericano y el salón 11 del CIFCO. Sin embargo, aclaró que los recibió como una devolución de una fianza que había hecho como representante del Consejo Chino para responder ante posibles daños ocasionados en la exposición.

"En el contrato aparecen todas las clausulas, donde dice que yo he solicitado 27,000 dólares y fracción para solventar cualquier daño ocasionado durante el desarrollo de la exposición comercial. Ustedes saben que eran miles de gentes las que llegaron. Ahí hay ascensores, vidrios y maquinaria. Y por lo tanto, eso es una desición que avaló el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, quienes avalaron los fondos, y yo firmé el contrato. Están en las cláusulas de CIFCO", expuso el funcionario.

Flores dijo contar con toda la documentación necesaria en caso de que sea necesario ir a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer un proceso de descargo de pruebas.

"Dentro de la documentación, aquí está la factura correspondiente del arrendamiento de las instalaciones del pabellón Centroamericano y el respectivo quedan para la devolución de los fondos. Además, aparece el recibo de la devolución que yo firmé en CIFCO cuando dieron el dinero. Aparte del contrato, yo estoy listo para presentar mis pruebas de descargo", manifestó Flores.

Incluso, el miércoles, tras conocer los señalamientos, el diputado publicó unas imágenes a través de su cuenta de Twitter, en las que se constata que el ahora presidente de la República, Nayib Bukele, asistió a la actividad. Con ello quiso comprobar además que el evento fue privado.

Flores expuso que, con este hecho, Hasbún "ha violado el secreto de confidencialidad de cliente, ya que, reiteró, no firmó como diputado". Agregó que la acción pudo haber sido producto de la novatez de Hasbún ejerciendo el cargo.

Flores fue mencionado en un serie de posibles irregularidades que las nuevas autoridades del CIFCO denunciaron el miércoles. De acuerdo con Hasbún, también se ha encontrado "información de una feria que se realizó en Los Ángeles, en la cual se gastaron $ 200,000, teniendo apenas un ingreso de $19,000".

Además, informó sobre una serie de gastos hecho con fondos públicos hacia "destinos como Islas Canarias, La India, China, Cuba, Taiwán, entre otros destinos exóticos”.