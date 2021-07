Diputado Jorge Castro aseguró que NI entregará información sobre donantes y financistas a quien tenga "autoridad" para pedirla

El diputado por Nuevas Ideas, Jorge Castro, aseguró que su partido político no ha entregado información de sus donantes y financistas debido a que "ninguna autoridad" la ha solicitado.

El legislador respondió a una pregunta hecha por el Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, quien señaló que Nuevas Ideas no ha presentado, por tres años, información de sus financistas.

"La debilidad de la posición de él es que asume que tiene la autoridad para pedirla. Yo puedo pedir que me dé las cuentas del financiamiento de su casa o cómo hace usted con los gastos, pero no me los va a dar porque no tengo autoridad para pedirlos. Quien tenga la autoridad y la pida (la información) por supuesto que sí. En el caso de él no tiene la autoridad para pedirla. Si un juez viniera y la pidiera por supuesto que no tenemos la facultad para negarla, pero si viene Juan Pérez y no la damos por eso él presume que estamos obrando mal", señaló Castro

Ante dicha declaración Escobar retomó, minutos después, el tema y aludió al artículo 24-A de la Ley de Partidos Politicos, en el que, en su literal a, se expresa que "los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite, mediante medios electrónicos o físicos, información sobre lo siguiente: nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político ya sea en especie o efectivo, así como el monto de los mismos, siempre que, para el caso de las primeras, la suma aportada en un mismo año fiscal sea mayor a los cinco salarios mínimos mensuales del sector de la industria; y, para el caso de las segundas, la suma aportada sea superior a los diecisiete salarios antes referidos"

Ante eso Castro mencionó que "por el principio de transparencia todas las asociaciones, instituciones están obligadas a ser transparente, pero vamos a poner este ejemplo: a todas las personas que piden información vendría ARENA nos pediría la información, vendríamos nosotros como Nuevas Ideas les pediríamos la información a ARENA, entonces tendríamos que empezar a entregar toda la información a diestra y siniestra".

Además el diputado interpretó que "en este caso él nos está pidiendo (información) o dice que lo pidió porque no sé si realmente lo pidió, y él espera que se cumpla en un tiempo específico, pero la facultad que él tiene no está circunscrita a un tiempo determinado, o sea si no se cumple en un tiempo no quiere decir que no se entregó o no significa que no se quiere cumplir y es ahí donde la presunción".

Según el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana el partido Nuevas Ideas, entre el 20 de noviembre 2020 y el 21 de enero 2021, gastó alrededor de $5 millones en la campaña política para alcaldes y diputados. Dicha campaña fue la primera en la que participó el partido Nuevas Ideas.