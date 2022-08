Diputado Neuman Salgado: “Al recibirles las cartas perderíamos tiempo de trabajo”

Luego que la Asamblea Legislativa pusiera trabas a la recepción de correspondencia de organizaciones sociales, el diputado Numan Salgado (GANA), miembro de junta directiva del órgano legislativo, no confirmó si la decisión corresponde a una orden de junta. Pero justificó la misma y consideró que la correspondencia puede hacer que los legisladores pierdan el tiempo en su trabajo.

La correspondencia presentada por FESPAD —en representación de un colectivo de seis organizaciones— y que consistía en una propuesta de un instrumento de evaluación para la elección de procurador de derechos humanos fue recibida luego que la diputada Claudia Ortiz (Vamos) firmó y presentó la misma.

“Hay que tener en cuenta el artículo 18 de la Constitución: el derecho de todo ciudadano de dirigirse por escrito, de manera respetuosa a todas las autoridades y recibir una respuesta”.



Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Ortiz explicó que le fue informado de un cambio en el criterio, a partir del cual la correspondencia debe ser firmada por un diputado para ser recibida. Esto, pese a que la correspondencia dirigida a comisiones nunca han seguido dicho trámite, ya que no se trata de iniciativas de ley.

Ante ello, el diputado Numan Salgado (GANA), miembro de junta, dijo desconocer porqué se procedió de esa manera, pero justificó el actuar del personal.

"En la recepción de correspondencia, desconozco qué criterio se utilizó en este caso en específico. Hay una sala especial para que sean presentadas", apuntó Salgado, quien dijo que los instrumentos de evaluación pueden incidir en procesos de elección de funcionarios.

"A mí me parece correcta que sea acompañada por la firma de un diputado. Porque, entonces, nos llenaríamos de cantidad de solicitudes que, solo en estar recibiendo y redireccionando correspondencia perderíamos un importante tiempo de trabajo de los diputados", agregó.

Pese a lo anterior, legisladores de oposición cuestionaron la decisión de la Asamblea, y consideraron que viene a poner más trabas a la posibilidad de que la sociedad civil sea escuchada.

“No sé si ha sido una decisión de junta directiva. No ha sido comunicada. Es difícil saber si oficialmente ha sido una decisión de junta. Quisiera creer que no y que fue un malentendido”.



Johnny Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo.

"Es una carta simple que va dirigida a la comisión, no un proyecto de ley. Me parece que no es un argumento jurídicamente procedente", señaló la diputada Claudia Ortiz (Vamos), que mencionó el artículo 18 de la Constitución, el cual garantiza a la población el derecho a dirigirse de forma escrita a las autoridades siempre y cuando esto sea hecho de forma decorosa.

Además de lo anterior, el artículo 73 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) establece que los proyectos de ley deben contar con la iniciativa que señala la Constitución; esto es, llevar la firma de quienes tienen iniciativa de ley, como es el caso de los diputados del órgano legislativo.

Luego, lo anterior también fue ratificado por el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), quien señaló que en la discusión de expedientes en las comisiones, cualquier miembro de la sociedad pueda hacer llegar correspondencia relacionada al tema en cuestión.

"La correspondencia que ingresa a esta Asamblea, que no es iniciativa de ley, no requiere firma de diputado o diputada y, por supuesto, que en diferentes procesos se pueden recibir cartas, para que lleguen a la comisión respectiva", indicó.