Diputado Norman Quijano buscará ser el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa.

El diputado Norman Quijano dice estar convencido de que al partido ARENA le corresponde tener la presidencia de la Asamblea Legislativa en el período 2018- 2021, y él, según lo que expresó, buscará dirigir el primer Órgano de Estado.

“Lo primero que puedo decir es que el partido debe presidir la Asamblea Legislativa. Esa es una premisa importante, atender el mandato de la ciudadanía que nos da la bancada más numerosa. Si respetamos el mandato popular, el partido mayoritario tiene que presidir la Asamblea. Es un compromiso que tenemos de pelear la presidencia porque nos pertenece, como partido nos pertenece”, expresó Quijano.

Ayer, en una entrevista radial se le consultó nuevamente si buscará ser presidente y dijo que ya ha hablado del tema con el partido. “Ya he hablado con los miembros de mi partido y me dijeron que si era el candidato más votado, me apoyarían, y sí, mi partido ha sido el gran ganador en este proceso, buscaré la presidencia de la Asamblea”, agregó.