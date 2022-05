Diputado Wright Sol denuncia intervención de Pegasus en su celular y extracción de fotos y videos personales

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, se pronunció este lunes a través de una entrevista radial con respecto a la filtración, la semana recién pasada, de imágenes privadas, en los que, escudándose en el anonimato, se viralizó un video en el que se aborda su orientación sexual, su vida personal y la relación con su pareja. "Como sociedad nos distraemos muy fácil. Era tendencia en las redes mi orientación sexual y mi vida personal", dijo el diputado, al tiempo que lamentó que se ponga el foco en temas de índole privado en un país con tantos problemas pendientes de resolver.

Además, denunció públicamente la intervención del programa de espionaje Pegasus en su dispositivo móvil o el de su pareja para extraerle el contenido que se difundió en las redes sociales. "Fue una emboscada que se hizo viral. Son imágenes que se extrajeron de mi teléfono o el de mi pareja. Yo recibí un aviso de Apple en donde me alertaron que mi teléfono había sido intervenido por Pegasus", explicó Wright Sol.

Durante la entrevista, el diputado por Nuestro Tiempo explicó que para él hay mucho trabajo por hacer para convertirnos en una sociedad democrática en donde se aprenda a aceptar y respectar. "Más que toleradas, las personas necesitan ser aceptadas. En mi caso personal, la pregunta nunca había surgido. Nunca he escondido nada ni nadie me había preguntado y creo que me veo muy feliz con mi pareja", añadió.

De igual forma, el diputado Wright Sol, aclaró que continuará trabajando por una sociedad democrática y que vaya acorde a los principios que su partido representa. "A mí me tiene sin cuidado, lo que me preocupa en el fondo es que es un recordatorio en lo mal que estamos como sociedad, tenemos mucho por construir. En el 2022 esto no debería ser un tema, es como el color de los ojos de una persona", finalizó.