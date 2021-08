Diputado plantea crear “consecuencias jurídicas” a medios

El diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, planteó, el sábado anterior la posibilidad de presentar un proyecto de ley que signifique “consecuencias jurídicas” a medios de comunicación que busquen tratar “de engañar a la población para inclinar a la opinión pública”.

Esto, durante un televisivo conducido por otro diputado de Nuevas Ideas, Carlos H. Bruch, en el que opinaron sobre la investigación realizada por el periódico digital El Faro sobre una posible negociación entre el Gobierno y las pandillas.

Junto al diputado por Sonsonate, por Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, Castro planteó que “deberíamos trabajar un proyecto, no para coartar la expresión de los medios, sino para que sea responsable porque no es posible que a este tipo de declaraciones periodísticas donde realmente hay una clara mala intención de violentar una realidad”.



No es la primera ocasión en la que Castro se manifiesta sobre leyes en contra del periodismo.

El pasado 30 de mayo, el legislador expresó “deberíamos endurecer las leyes hacia ellos (periodistas), cuando alguien le hace daño a la Patria todo el peso de la ley debería caer encima de ellos”, luego de una publicación hecha en referencia a la presencia policial y militar en la playa El Tunco.

Castro dijo que el proyecto no sería “para coartar la expresión de los medios, sino para que sean responsables”.