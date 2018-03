Diputado se considera un rebelde con causa

Lee también

El diputado de ARENA, John Tennant Wright Sol, dice que muchos lo han llamado “rebelde” porque en algunas ocasiones no se ha unido al partido para votar leyes o elección de funcionario en la Asamblea Legislativa, sin embargo, él se considera un rebelde con causa.“Muchos me han dicho que soy un diputado rebelde, pero yo no soy un rebelde sin causa, es de cuando manifiesto una postura diferente, es obligación defender el por qué hago lo que hago”, dijo en la entrevista de canal 12, esta mañana.El legislador, por ejemplo, se abstuvo de votar por el nombramiento del Fiscal General, Douglas Meléndez, porque consideró que existió proceso de elección poco transparente.Recientemente, tampoco votó por la extensión de las medidas las medidas extraordinarias de seguridad. Dijo que el Gobierno no ha justificado la efectividad de las mismas y se ha convertido en demagogia.