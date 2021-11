Diputado se queja de la Chivo Wallet

Estuardo Rodríguez, diputado de Nuevas Ideas, se quejó de la Chivo Wallet. El legislador se autodefine como emprendedor y usuario de una billetera de tipo comercial. Es con esta que tuvo problemas y lo publicó en su cuenta de Facebook. “Chivo Wallet, necesito que me solucionen mi problema con mi wallet comercial, la cual está bloqueada. No he obtenido respuesta de ustedes”, es el reclamo que presentó el diputado. La queja de Rodríguez es solo una de las cientos que han presentado usuarios de la billetera gubernamental, y que fue desarrollada por el Gobierno como parte de la implementación de la Ley Bitcóin.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 106 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora