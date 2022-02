Diputado suplente de Margarita Escobar renuncia a ARENA

Guillermo Portillo, diputado suplente de Margarita Escobar, presentó este jueves su renuncia "irrevocable" al partido Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA) a través de un carta dirigida a la dirigencia.

"Considero tener el suficiente criterio para entender el rumbo de ARENA, las decisiones que se tomaron desde que se comenzaron a perder elecciones, las cuales no comparto, pues he sido testigo de la pérdida de identidad del partido con la que nació", afirma.

Portillo militó por varios años en el partido tricolor, participando activamente como miembro de la juventud y asegura conocer el desempeño del partido internamente, según su carta de renuncia.

"Soy una persona que me gusta servir, que apoya todo proyecto que esté en consonacia con los interéses del pueblo salvadoreño, y en los últimos años he visto lejana a ARENA de todo eso", agrega.

La diputada Escobar, a quien suple en el órgano legislativo, pidió en noviembre pasado un permiso por 6 meses por lo que ha estado ausente, según detalló esta mañana el diputado René Portillo Cuadra en una entrevista televisiva.

"Ella envió un documento en noviembre del año pasado, un documento en el que solicitaba permiso por 6 meses. El documento se mandó a la junta directiva que es el canal oficial y la junta directiva decidió no darle el permiso, hasta ahí es donde yo sé. No tengo conocimiento de algo más", dijo al ser cuestionado sobre la asusencia de la diputada.

Según Portillo Cuadra, con la del diputado suplente ya suman 47 renuncias en el partido ARENA. Sin embargo, aseguró que también han habido 104 nuevas afiliaciones entre noviembre del año pasado a la fecha.

Durante la entrevista, Portillo Cuadra aseguró también que las justificaciones a las renuncias de muchos alcaldes han sido porque no hay un acercamiento de la dirigencia con el resto de miembros, por lo que consideró que luego de las pasadas elecciones la actual dirigencia del partido tricolor tuvo que haber renunciado ante los resultados que se tuvieron.

"Ante sus municipios, ante sus pobladores, van a quedar como gente no muy seria en sus decisiones, algunas de estas decisiones están influenciadas por proyectos que la DOM les ha prometido y les dicen ´bueno, si no renuncian no les vamos a hacer proyectos´ y ellos están pensando más en sus comunidades que en el partido y alguno de ellos o por qué no decirlo la mayoría ha esgrimido como excusa que la dirigencia no les ha apoyado. En realidad en este tema hay que decirlo con franquesa, la dirigencia debió haber renunciado el día siguiente de las elecciones y no ha renunciado, en eso tienen toda la razón y creo realmente que sí es necesario que ellos renuncien y que haya una nueva dirigencia electa por las bases", aseguró.