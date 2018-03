Diputados ignoran en qué usará FOVIAL $1.5 mill impuesto seguridad

Lee también

$1.5 millones provenientes de la contribución especial para seguridad pública fueron reorientados en la sesión plenaria del jueves para el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) .Los diputados aprobaron la medida y un día después de haberlo hecho no saben explicar el uso que le darán al dinero en el FOVIAL y qué tiene que ver esto con el tema seguridad o prevención de la violencia.Un total de $7.5 millones se destinaron en la sesión plenaria del pasado jueves a diversas instituciones del Estado. Agricultura y Ganadería, Educación, el INJUVE, el INDES y el FOVIAL figuran entre ellas.Según el dictamen que se aprobó en la Asamblea, los $1.5 millones son para “la conformación de personas naturales en 15 municipios, y que posteriormente son contratados por dicha institución”.“La verdad es que en la prevención intervienen distintas instituciones del Gobierno y en ese marco ha habido esa asignación. Específicamente en qué va destinado lo del dinero para el FOVIAL, no lo sé específicamente. Sin embargo, creo que ha habido toda la discusión que se hizo sobre el tema y desde el Gobierno y desde también del gabinete de seguridad”, dijo el diputado del FMLN Calixto Mejía cuando se le pidió explicación sobre por qué se le había dado dinero del impuesto para la seguridad al FOVIAL.Desde que se creó el FOVIAL, en el año 2000, también se gravó un impuesto a cada galón de gasolina y diésel, que representa un gasto de $0.20; esto le genera ingresos propios al FOVIAL.En noviembre del año pasado, la Presidencia de la República pidió que ese mismo impuesto se aumentara a $0.37, alegando que era un compromiso que adquirió el país con el FOMILENIO II.“Parece que a partir del Ministerio de Obras Públicas se van a hacer algunos proyectos que tienen que ver con prevención. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que ahí se realice, pero el Gobierno a través del Viceministerio de prevención ha diseñado los programas; pero, como digo, será la última vez que se hará de esta manera”, respondió el diputado de GANA y presidente de la Asamblea Guillermo Gallegos.El presidente agregó que a partir de la próxima semana se comenzará a estudiar la distribución que se hará con el dinero que se recolecte del impuesto a las telecomunicaciones; según él, no se está utilizando para lo que se aprobó, “pero, bueno, ya se ha hecho. Ahora habrá que dejarles una parte, pero destinarlo hacia otro lado”, concluyó Gallegos.Por su parte, el diputado de ARENA Rodrigo Ávila dijo que el gobierno central pide dinero diciendo que es para seguridad, pero lo destina a “cosas que nada tienen que ver con la seguridad”.