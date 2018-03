Diputados acuerdan dar un año más de vigencia a medidas extraordinarias

Lee también

Los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa acordaron ayer que mañana aprobarán que se extienda el decreto de las medidas transitorias y extraordinarias de seguridad que se aplican en las granjas y centros penitenciarios, centros intermedios y temporales, para combatir la delincuencia y evitar órdenes desde las cárceles.Algunas de las medidas que se establecieron durante la vigencia del decreto son: el traslado de privados de libertad entre los distintos centros penitenciarios y granjas penitenciarias; restricción del desplazamiento a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales; restricción de las visitas de toda clase o suspensión de las mismas durante el tiempo necesario; participación obligatoria en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo. Además, suspender los traslados de los privados de libertad para la realización de audiencias judiciales e implementar audiencias virtuales, y cortar las telecomunicaciones.Ayer, los partidos FMLN, GANA y PCN firmaron el dictamen para dar la prórroga al decreto aprobado el 1.º de abril de 2016 y que finaliza el 30 de marzo de 2017. ARENA ha cuestionado la efectividad de las medidas extraordinarias y pedía que se reformara el artículo 8 sobre las compras para que se hicieran mediante la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).Con este decreto también se le dio la facultad al ministro de Justicia y Seguridad Pública de acordar la contratación directa de obras, bienes y servicios, para el mejoramiento, equipamiento, funcionamiento y ampliaciones que sean necesarias en la infraestructura penitenciaria.Ayer, pese que ARENA no firmó, el diputado Mauricio Vargas sostuvo que consultarán con la fracción y dijo que no le ve ninguna dificultad en apoyar , ya que están de acuerdo en que se sigan implementando algunas medidas, como las audiencias virtuales, pero que se revisen otras que ya no requieren recursos adicionales. Adelantó, además, que pedirán que se realice la rendición de cuentas mediante un formato con medidores de impacto para poder evaluar la disminución de la violencia. Dijo que el Gobierno les presenta informes ligeros donde no encuentran resultados.El presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, sostuvo que se estarían adelantando a aprobar el decreto porque los jueces programan hasta con un mes de antelación las audiencias virtuales que se están llevando a cabo con estas medidas extraordinarias, y requieren certeza.El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo que como resultado de las medidas se han reducido los índices de homicidios y aumentó la cantidad de pandilleros capturados.