Diputados acusados de desacato por no elección de CSJ

El viceministro de Transporte, Edwin Flores, señaló que los diputados también han entrado en desacato por no haber elegido a los cuatro magistrados que formarán parte de la Sala de lo Constitucional. Flores admitió que el Gobierno, al regular nuevamente el uso del carril segregado para SITRAMSS, desacata una orden de la Sala de lo Constitucional.

Los legisladores tenían como fecha límite para la elección el pasado 15 de julio. Sin embargo, 40 días después no existe acuerdo a pesar de que anoche, en la plenaria, la comisión política tuvo reunión buscando acuerdos.

"Los responsables de que no haya Sala de lo Constitucional son los diputados, así que hay que denunciarlos a ellos por incumplimiento de labores", aseguró el viceministro.

Ante estas palabras, el diputado efemelenista Jorge Schafik Hándal reaccionó asegurando que la elección de los magistrados no se ha dado porque es el partido ARENA el que ha retrasado dicha elección de funcionarios.

"Hay que preguntarle a los diputados de ARENA si ya hicieron autocrítica. Porque los que están bloqueando la elección son ellos, porque quieren meter a toda costa a sus favoritos dentro de la sala y nos están vetando a todos los demás ", manifestó Hándal.

Entre tanto, Numan Salgado, de GANA, aseguró que si se refiere a desacato por la forma de elección de los magistrados esto es así porque no se ha hecho de la forma adecuada, y puso como ejemplo la elección que se realizó hace nueve años en Casa Presidencial.

"Después de esa elección se dio la mejor Sala de lo Constitucional", dijo Salgado, quien reconoció que el actual proceso de elección se da por cuotas políticas más que por idoneidad de los candidatos (ver nota aparte).

"Si lo está diciendo por la forma en la que se da el proceso de la elección y porque ya estamos fuera del plazo, es así", aseguró Salgado.

Por su parte, el diputado del PDC Rodolfo Parker es de la idea de que no existe tal desacato, ya que no hay dolo en el retraso de la elección.

"No puede haber dolo, salvo que el dolo se evidencie. Es decir, usted puede tener la mejor intención del mundo como parte de un todo, pero necesita ese todo; hablamos de los 56 votos para configurar la elección. Si no hay dolo, no hay delito; si no hay una mala intención, no hay delito", manifestó Parker sobre las declaraciones del viceministro de Transporte.