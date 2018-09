Diputados aprueban distribuir $22.8 millones a instituciones que combaten la inseguridad

Con 53 votos fue aprobada hoy en la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley del Presupuesto que permitirá distribuir $22.8 millones provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) a instituciones gubernamentales que se ocupan del combate a la inseguridad.

Según el dictamen de la reforma, la iniciativa comprende una distribución de $7 millones para la Policía Nacional Civil (PNC), y $ 1 millón para la Fiscalía General de la República (FGR) y $150,000 para la Procuraduría General de la República (FGR).

La reforma también incluye otros $150,000 para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); 2,849,300 para Centros Penales; $68,250 para la Academia de Seguridad Pública y $5 millones para Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

Doctor @norman_quijano, Presidente de la @AsambleaSV brinda declaraciones a medios de comunicación sobre la incorporación de recursos de la contribución especial a la seguridad pic.twitter.com/7V8rC20GUw — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 26 de septiembre de 2018

No todas las fracciones apoyaron con sus votos la petición del Gobierno. En el caso de ARENA, ya habían expresado que no apoyarían la reforma, sin embargo, seis diputados terminaron votando a favor.

Uno de los puntos que la bancada tricolor no compartía era la distribución de fondos al INJUVE. Donato Vaquerano, de ARENA, consideró que "con todo el dinero que el Gobierno ha dado a los jóvenes no mejora su calidad de vida, si no que les crea una dependencia".

A la sesión plenaria asistió el vicepresidente de la república, Oscar Ortiz, junto al Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el viceministro Luis Flores. Ortiz se mostró "agradecido" con los diputados por aprobar la reforma y destacó que con esto se dará un bono a más de 9 mil empleados administrativos de seguridad que antes no lo recibían.

Además, el vicepresidente informó que se reforzará con un millón de dólares más a la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual complementará el refuerzo presupuestario que meses anterior se le había dado.