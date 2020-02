Diputados aprueban ley de reconciliación para víctimas de conflicto armado en El Salvador

Justo dos días antes para que acabara el plazo, la Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. La mayor parte del contenido final de la nueva normativa fue discutido fuera del ojo público. Es más, ayer por la mañana en la Asamblea se hicieron varias reuniones para hacer modificaciones de último momento que habían sugerido organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Los cambios hechos a la ley fueron variados.

Por ejemplo, en el artículo 67 relativo a la penalidad de los casos se dejó que los jueces podrán reducir hasta la cuarta parte la pena cuando el procesado "reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas, colabore con el esclarecimiento de los hechos, cuando fuera posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y pruebas de los hechos". Antes, en el artículo 60 se estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) dispondrá de 12 meses para presentar denuncias de casos que reúnan las características de ser hechos de crímenes de guerra o de lesa humanidad; este período será prorrogable hasta 12 meses más.

Otro de los cambios hechos es el que indica que será la Fiscalía quien, en primera instancia, resguardará archivos de guerra, la justificación de esto es que pueden servirle para nutrir las denuncias que presentará.

También en el artículo 39 donde se establece lo relativo al patrimonio del Fondo de Reparaciones se dejó estipulado que deberá dotársele con $10 millones de capital inicial. Sobre este punto, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, hizo objeciones.

"Nosotros como diputados no somos los que vamos a poner las penas, si no que el sistema judicial. Tenemos que sacar una ley que responda a los intereses de las víctimas y que el Estado tampoco cargue con pagar la parte civil porque también no tiene los recursos necesarios", dijo.

Por su parte y antes de que se aprobara la ley, el presidente de la república, Nayib Bukele, dijo que el documento que los diputados estaban discutiendo no cumplía los parámetros ordenados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga 3 elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: 1. Verdad, 2. Reparación, 3. Justicia. El proyecto de ley que pretende aprobar la @AsambleaSV no cumple ninguno de estos 3 elementos", tuiteó.