Diputados aprueban reorientar fondos para renovación gratuita de DUI

78 votos aprobaron una reforma a la Ley del Presupuesto para transferir desde Hacienda al Registro Nacional de las Personas Naturales un total de medio millón de dólares, los cuales se usarán para que alrededor de 50 mil salvadoreños puedan renovar de manera gratuita su Documento Único de Identidad y puedan votar en las próximas elecciones presidenciales.

Esta es la segunda destinación de fondos para el mismo propósito que aprueban los parlamentarios. A finales del 2018, fueron aprobados un total de $1.5 millones, que beneficiaron a alrededor de 150 mil ciudadanos, de un total de 908 mil que según el registro no podrían votar por tener el DUI vencido.

Este tema fue controversia dentro del seno legislativo, ya que tuvo que superarse un veto presidencial en el que se establecía que contravenía una sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que se declaraba ilegal votar con documento sin vigencia.

Los parlamentarios, en ese momento, consideraron que los argumentos eran débiles y no se detallaba si se hablaba de documento vencido, ya que el artículo 77 de la Constitución establece que para votar se debe estar inscrito en el registro electoral, pero no detalla si con DUI vencido o no.

El diputado Juan José Martel expresó que "este decreto debimos aprobarlo en la segunda plenaria del año, ya había compromiso del ministro de Hacienda para destinar una cantidad igual a la del año anterior, para entregar a quienes no han podido renovar el DUI".

Por su parte, la diputada Anabel Belloso, dijo que "estos $500 mil dólares permitirán continuar con el subsidio para la renovación del DUI para quienes ya lo tienen vencido, y que se suma a los 140 mil ciudadanos que lo obtuvieron el año anterior".

Con todo lo aprobado aun no se cubre ni un 25% de todas las personas que se verían beneficiadas con la renovación.