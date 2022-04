Diputados aprueban subsidio a la gasolina por dos meses

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer, con dispensa de trámite, tras una petición del presidente Nayib Bukele, la Ley Especial Transitoria para Fijar los Precios del Combustible, la cual implica un subsidio a la gasolina por un periodo de dos meses.

La iniciativa fue votada a favor por 78 diputados en una sesión plenaria extraordinaria que inició más de dos horas después de lo convocada (8 de la noche). Dicha convocatoria se dio después que Bukele anunciara, al filo de las 7 de la noche, que iba a enviar un nuevo decreto a la Asamblea Legislativa para subsidiar y fijar los precios de los combustibles.

"He enviado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa , para que el Gobierno absorba el nuevo incremento del precio internacional de los combustibles y que los salvadoreños no paguen ni un centavo más", publicó Bukele en sus redes sociales.

"Estamos prácticamente subsidiando los combustibles para poder mantener el precio actual, el precio ya reducido hasta el día de hoy que es de $4.13 por galón. Ese precio se va a mantener por ley y por eso se va a enviar este mismo día una iniciativa de Ley a la Asamblea Legislativa", había también mencionado Bukele.

Por ley cada 15 días se hace el cambio de precios de referencia de los combustibles, y se había anunciado desde la semana pasada que los precios de los combustibles sufrirían un incremento de por lo menos 35 centavos para esta quincena.

Ayer por la tarde el ministerio de Economía dio a conocer los nuevos precios de referencia de los combustibles, los cuales implicaban incrementos que oscilaban entre los $0.48 (gasolina) y $0.81 (diesel) en las tres zonas del país.

"Vamos a establecer los precios que habían estado vigentes en la última quincena de acuerdo a las reducciones que se habían hecho por otras iniciativas que había tenido el Gobierno", aseguró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al momento de presentar la iniciativa en la Asamblea Legislativa.

Con la medida aprobada por los legisladores se fijó un precio de $4.14 para el diésel, $4.15 para la gasolina regular y $4.31 para la especial, los cuales estarían vigentes desde este día.

La medida estaría costando $12.5 millones por un periodo de cuatro quincenas, según dijo Zelaya, quien no expresó de donde se tomarían los fondos con el que se haría frente al subsidio. Sobre esto, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, utilizó la frase "el dinero alcanza cuando no se roba".

"Hemos tenido reuniones con los importadores de combustibles de nuestro país, también con los equipos técnicos del ministerio de Hacienda, del ministerio de Economía. Hemos intercambiado opiniones con el mismo presidente de la república para ver de qué forma podíamos tener las herramientas fiscales para hacer frente a este nuevo incremento", agregó Zelaya.

Previamente, como medidas gubernamentales para reducir el impacto de los altos precios en combustibles, se decidió retirar dos impuestos: $0.16 del Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y $0.10 del COTRANS. Hace dos semanas los legisladores también aprobaron una reducción en el cobro del IVA que permitía que a cada galón de gasolina especial se le cobrara el 4.75 %; un 5 % para cada galón de la gasolina regular, y 1.75 % para el diésel, disposición finalizaba ayer.

Tanto Zelaya, como la ministra de Economía, María Luis Hayem dijeron que la medida fue socializada con los distribuidores de los combustibles, a quienes sería entregado directamente el subsidio y luego la reducción de precios deberá ser trasladada a las estaciones.

Además, según el ministro de Hacienda, el decreto también implica fijar los precios para aquellos industriales que en la elaboración de sus productos utilizan combustibles.

"Este decreto no solo es aplicable a las estaciones de servicio, sino también hemos extendido el beneficio a los usuarios industriales porque hay compañías que en la elaboración de sus productos utilizan combustible o compran directamente a los importadores y no a las estaciones de servicio. Si no lo hacíamos corríamos el riesgo de incremento de precios por inflación por costos en nuestra economía", dijo el funcionario.

Sanciones

El artículo siete de la Ley Especial Transitoria para Fijar los Precios del Combustible establece sanciones para aquellas estaciones de servicio que no cumplan con los precios que fueron fijados ayer por la noche en la plenaria.

Para importadores y distribuidores mayoristas la sanción sería del 1% del patrimonio del ejercicio inmediato anterior en caso de personas jurídicas o de 50 hasta 500 salarios mínimos a personas naturales. Para las estaciones de servicio la sanción será una multa de hasta el 0.7 % del patrimonio del ejercicio inmediato anterior o de 28 hasta 280 salarios mínimos en caso de personas naturales.