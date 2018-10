Diputados aprueban superar veto presidencial que provocó sanción de grupo antilavado a Fiscalía

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta tarde superar el veto presidencial a la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que se le da autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esta institución.

La aprobación del dictamen se dio después de que El Salvador quedara suspendido de la jurisdicción de trabajo del Grupo Egmont, la red de inteligencia financiera mundial que investiga la ruta del dinero mal habido.

En sesión plenaria, los diputados aprobaron el dictamen con 56 votos, luego de que este mismo día la Comisión de Seguridad emitiera un dictamen favorable para superar el veto emitido por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

Foto: Cortesía Asamblea Legislativa

La reforma a este artículo fue vetada por Cerén bajo el argumento de que la iniciativa le quita atribuciones exclusivas al trabajo de la FGR. La reforma da autonomía a la UIF en relación con la labor del fiscal general para procesar, analizar y difundir información.

Los diputados de la Asamblea Legislativa argumentaron que la FGR no perderá esas atribuciones con esta reforma, ya que solo permitirá profundizar en investigaciones judiciales.

"Con las reformas, la FGR no perderá autonomía, es para temas de investigación y no para persecución del delito. De no superar el veto, El Salvador será reconocido como paraíso fiscal y no traerá beneficios", sostuvo Leonardo Bonilla, diputado no partidario.

Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, abonó que "es de suma importancia para el país contar con instrumentos internacionales que aglutinan instancias para combatir lavado de dinero y corrupción".

"La reforma no viola la Constitución de la República. Es determinante contar con acceso a la red de la que forman parte diferentes países", remarcó Ávila.

FGR reconoció aprobación

Por su parte, la Fiscalía reaccionó tras conocer el dictamen y sostuvo que la "FGR reconoce la decisión de los diputados y diputadas que votaron por superar el veto presidencial a la reforma de Ley de la Fiscalía".

"La suspensión del grupo Egmont es preocupante y con esto se demuestra que cuando hay voluntad, se pueden abordar y sacar adelante temas de país", publicó en su cuenta de Twitter.

Luego de ser suspendida oficialmente del Grupo Egmont hace cinco días, la Fiscalía afirmó que ya no pudo tramitar 64 solicitudes de información a otros países para recabar pruebas en casos de corrupción y lavado de dinero.

La sanción impuesta por el Grupo Egmont bloqueó el acceso a información financiera en 159 países, informó la FGR.

Según un comunicado oficial de la FGR, la suspensión entró en vigencia desde el pasado 24 de septiembre, fue ratificada oficialmente hasta el pasado 12 de octubre.

"En esa fecha inició la décimo quinta plenaria del Grupo Egmont, que se realizó en Sidney, Australia, donde fueron notificados los representantes de la FGR, asegurándoseles verbalmente que como país quedaba inmediatamente cancelado el acceso a la Plataforma de Intercambio de Información Mundial, sin embargo, la notificación por escrito fue recibida oficialmente el pasado 12 de octubre", sostuvo la institución.