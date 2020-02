Diputados cautos ante acusación a políticos por pactos con pandillas

Dejar que la institucionalidad funcione fue la opinión que dieron algunos diputados de la Asamblea Legislativa respecto a la acusación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra políticos del FMLN y de ARENA por negociaciones con pandillas y fraude electoral.

En tanto, el presidente de la república, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, los llamó "basura" y los maldijo por considerar que negociaron con "la sangre de nuestro pueblo", una opinión que causó molestia en algunos seguidores del FMLN y del partido ARENA que respondieron a la publicación del mandatario.

En la lista de acusados está el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de ARENA; el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; y el exministro de Seguridad, Benito Lara, del anterior gobierno del Frente. Este periódico intentó comunicarse con diputados del FMLN para pedir su opinión pero no respondieron.

"Dejen que la institucionalidad funcione, no nos metamos y no entorpezcamos la institucionalidad del Estado. Hay una Fiscalía que está haciendo su trabajo... serán estos los operadores de la justicia que determinarán si las personas son inocentes o son culpables, no es este servidor que va a determinar la culpabilidad o la inocencia", sostuvo el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Mario Ponce.

El subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián, también dijo que respetan el debido proceso y que los imputados tendrán la oportunidad de defender ante el juez. Dijo que ellos creen en la inocencia del alcalde capitalino Ernesto Muyshondt y del diputado Norman Quijano, contra quien la Fiscalía a pedido sea desaforado para que enfrente la justicia por los mismos delitos.

"Yo voy a seguir creyendo en la inocencia de nuestros funcionarios que es el doctor Norman Quijano y el alcalde Ernesto Muyshondt, porque mientras no se demuestre lo contrario para mi siguen siendo inocentes y obviamente nosotros los vamos a respaldar hasta donde sea necesario", aseguró.

La diputada arenera Milena Mayorga aplaudió que Raúl Melara se puso el "chaleco de fiscal" y que esté investigando tanto a políticos de ARENA como del FMLN, pese a que ambas fracciones dieron sus votos para su elección.

"Creíamos que porque nosotros hemos votado por el fiscal Melara él no iba investigar. Yo una vez hablé con él y le dije: ‘usted póngase su chaleco de fiscal y olvídese de que alguna vez apoyó o no apoyó al partido, que también votamos por él", dijo. Mayorga agregó que a ella no le corresponde señalar o acusar.

En tanto, el diputado no partidario Leonardo Bonilla sí cuestionó que la Fiscalía General pidiera medidas alternas y no la detención provisional, como ha sucedido en otros casos.

"Si la Fiscalía no está pidiendo detención provisional es porque no tiene insumos suficientes para demostrar la culpabilidad de cada uno de los funcionarios. Si yo como fiscal tengo conocimiento fehaciente del cometimiento del ilícito por parte del alcalde, por ejemplo, en vínculos con pandillas y se pueda probar cuál fue el ofrecimiento que hubo y esto es constitutivo de un delito ya tipificado en la normativa no voy a pedir fianza", señaló.

Fiscales del grupo Anticorrupción de la Fiscalía presentaron la acusación el sábado en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Entre las medidas solicitadas fue los acusados se presenten cada 15 días al tribunal correspondiente, que se les prohíba reunirse con miembros de grupos criminales y que paguen una fianza de $100,000 a cada uno.