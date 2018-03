Diputados cierran sesión plenaria sin solventar este indispensable acuerdo

Lee también

Con la lectura de la agenda semanal y la convocatoria para la próxima sesión plenaria, el diputado de GANA y presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dio por concluida la primera sesión ordinaria de este año 2017. Sin embargo, hubo un detalle que quedó en el aire al cierre de esta primera concentración legislativa: no se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2017.La discusión del Presupuesto General se mantuvo en vilo durante todo el día, sobre todo tras las declaraciones del propio Gallegos en horas de la mañana, asegurando que era "nula la posibilidad de que hoy pueda haber presupuesto (general de la nación para 2017)". Gallegos negó que todos los diputados de GANA estén listos para votar. Según él, al menos ocho parlamentarios no lo harían durante la sesión plenaria de este día.Sin embargo, en horas de la tarde, los grupos parlamentarios PCN y PDC también confirmaron que no darían sus votos a la iniciativa del FMLN por la aprobación del Presupuesto General. “Es necesaria la inversión pública de aproximadamente $1,000 millones que contempla el Presupuesto General de la Nación 2017”, expresaron ambos partidos en un comunicado de prensa presentado por el diputado del PCN, Mario Ponce, horas antes de la reanudación de la sesión.De igual forma, ARENA había sentado postura previo a la sesión plenaria al expresar que "Si ahora este día nos llamará el FMLN en la Asamblea y nos diga que van a meter ley de escalafones, ley de veteranos, vamos a incluir lo del FOP y lo incluyen pues inmediatamente los con nuestros votos”, según lo expresado por el diputado Alberto Romero.Por su parte, el FMLN estableció que no desistiría en su lucha por obtener los 43 votos para aprobar el proyecto de Presupuesto de la Nación, pese a que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aceptó el lunes en la comisión de Hacienda que tienen un faltante de $273 millones: $227 millones para el pago de deuda de pensiones y $46 millones para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), sin contar que no contemplan el 100 % del escalafón de salud y de ley de veteranos de guerra ni el subsidio a la energía eléctrica.Dicha propuesta de parte del partido de gobierno fue presentada por el propio Cáceres el pasado mes de septiembre de 2016, por un monto de $4,957.8 millones, $97 millones más que el de 2016, que ascendió a $4,860 millones.La propuesta inicial distribuía el presupuesto de la siguiente manera: $58.2 millones para la Asamblea Legislativa (aprobado ayer en sesión plenaria); $267.6 millones solicitados por el Órgano Judicial; $49.9 millones para la Corte de Cuentas; y $2,878.2 millones para el Órgano Ejecutivo (Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Salud y Obras Públicas).