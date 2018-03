Diputados citan al fiscal general por cinco casos de espionaje

Lee también

Los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa acordaron ayer citar para el próximo martes 7 de febrero al titular de la Fiscalía General de la República, Douglas Meléndez, por las recientes denuncias de espionaje que han hecho públicas instituciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).Los legisladores decidieron consultar al fiscal tras conocer una iniciativa del diputado del PDC Rodolfo Parker de emitir un recomendable para que la Fiscalía asigne fiscales especiales, con cooperación técnica internacional, para investigar las denuncias de espionaje. Estas gremiales y tanques de pensamientos alertaron que dentro de sus oficinas encontraron aparatos por medio de los que podrían haber sido víctimas de escuchas.El diputado de ARENA Norman Quijano sostuvo que, aunque el titular de la Fiscalía aseguró que ya inició una investigación, ellos esperan que rinda resultados y se llegue hasta los responsables. “Esto es propio de regímenes dictatoriales, de regímenes que no toleran la crítica, de regímenes que se apoderan de todas las instituciones del Estado”, señaló Quijano.El también diputado arenero Mauricio Ernesto Vargas señaló que el ingreso de estos aparatos al país es restringido y no es de libre venta, por lo que cree que “es fácil detectar” mediante una serie que “indica quién lo fabricó, a qué país salió, a quién se lo vendió, (y) qué país se lo compró”.Vargas mantuvo que estos hechos afectan la imagen del país, pues cualquier inversionista extranjero dudaría en establecer una empresa en el país.En tanto, el diputado del partido de Gobierno, FMLN, Roger Blandino Nerio recalcó que es importante que se profundicen las investigaciones, pero que no pretendan orientar las indagaciones. Al diputado Nerio le parece poco creíble que se hayan violado los sistemas de seguridad “sofisticados” de dichas instituciones. “Estamos frente a instituciones que tienen sistemas de seguridad muy sofisticados como para que de repente aparezca una epidemia de micrófonos en distintos lugares, y son micrófonos que, por lo que dicen las noticias, parecieran ser de viejas generaciones, de espías de la guerra, de allá por los años sesenta”, indicó.ARENA también ha pedido que se establezca una comisión especial, pero el diputado del PCN y presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, dijo que antes deben preguntarle al fiscal si necesita que “otra institución lo venga hacer por ellos”.El diputado tricolor Orlando Candray pidió que la reunión sea pública. “Le vamos hacer las preguntas que le tengamos que hacer en público”, dijo.