Diputados coinciden en actualizar ley que regula deuda política

Diputados de diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa concuerdan con que el porcentaje que es entregado como anticipo de deuda política es demasiado elevado. La Ley de Partidos Políticos debe ser modificada y establecer nuevas condiciones para el anticipo, dijeron. El monto, según el art. 55 de la Ley de Partidos Políticos (LPP), es del 70 % de anticipo con relación a los votos obtenidos por los partidos en elecciones similares.

El diputado de GANA Juan Carlos Mendoza consideró ayer que hay fallas en el sistema de anticipo de fondos, cuyo fin es permitir un financiamiento para que los partidos políticos en las elecciones. "En el tema de votación es bien impredecible. Se debería transformar esa ley y que no quede establecido tan alto el porcentaje", dijo Mendoza al ser cuestionado sobre la deuda de $2.6 millones que el FMLN debe pagar al Ministerio de Hacienda por los votos que no recibió el 3 de febrero pasado.

El diputado no partidario Leonardo Bonilla dijo que deben aplicarse todos los mecanismos legales correspondientes para recuperar el dinero que legalmente no le pertenece al FMLN. "Tendrán que ir en embargos, si fuese necesario, contra los bienes que podría tener el instituto en función de la cantidad adeudada", detalló.

Karla Hernández, diputada de ARENA, opinó que el partido de izquierda debe honrar la deuda que tiene para con el país y respetar la decisión que tomó la población. "Ese sistema de deuda hay que revisarlo porque al final lo que se va haciendo es erosionar la hacienda pública; el dinero de la gente invertido en algo que finalmente no es un beneficio para ellos", agregó.

La deuda debe ser exigida de manera oportuna, eficiente y rápida. Esa fue la opinión del diputado del PDC Jorge Uriel Mazariego. "Para eso la ley tiene los plazos suficientes; entonces, el hecho de que el FMLN haya sido gobierno no le implica no devolver la plata que no le corresponde", dijo.

El candidato a la presidencia del COENA Gustavo López Davidson señaló que el FMLN debe honrar la deuda, ya que es parte de las responsabilidades de los partidos establecidas por ley. Su contrincante, Francisco Manzur, justificó que el tema le correspondía al FMLN y al Ministerio de Hacienda.

LA PRENSA GRÁFICA buscó la opinión del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Sin embargo, en reiteradas ocasiones los encargados de prensa negaron la posibilidad de contactarlo a él o a los diputados izquierdistas.

La deuda del FMLN

Al partido de izquierda el Ministerio de Hacienda le otorgó $4,715,712.51, en concepto de adelanto por la deuda política (el monto por voto obtenido en las elecciones) basado en el conteo de votos de la contienda electoral anterior. El FMLN no alcanzó el porcentaje esperado y, por tanto, quedó obligado a devolver $2,671,945.26 al Estado.