Diputados con incertidumbre por reunión del gobierno con el FMI

Los efectos de la aprobación inconsulta de la Ley Bitcóin podrían alcanzar a la negociación que actualmente lleva a cabo el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraron diputados, tanto de oposición como de uno de los partidos alineados al oficialismo.

Tras la aprobación del curso legal de Bitcóin en el país, Nayib Bukele confirmó que sostendría una reunión virtual con el FMI en la que explicaría los por qué de dicha decisión. Admitió que tendría que "hacer campaña" para convencer al FMI de los beneficios de dicha medida.

Esa reunión estaba programada para el pasado jueves. Hasta ayer, no se conocía mayor detalle de cómo había resultado la misma. Sin embargo, el diputado Reynaldo Cardoza (PCN), aliado del oficialismo, eligió alejarse del discurso oficial.

"No entiendo mucho el tema del Bitcóin, no lo comprendo. Por eso, como no hubo una discusión firme, no acompañamos la votación", mencionó Cardoza. "Nosotros nos levantamos y no emitimos nuestro voto. Ni yo entiendo el tema del Bitcóin en el país. Es una criptomoneda que todavía no la logramos digerir ni entender", agregó.

Luego, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) consideró que el tema empieza a salirse de las manos del gobierno. "(Bukele) pensó que se iba a ver ‘cool’ poniéndola como moneda de curso legal. Sentarse con él (el FMI), quizá es una forma de decirle que se dé marcha atrás, lo dudo de parte de él, pero sí creo que pone en riesgo la economía nacional", apuntó.

Finalmente, el FMLN también cuestionó el futuro de las negociaciones, destacando que las mismas no han sido transparentes. "Uno sabe que son datos que, quizá, no se pueden conocer en un primer momento, pero se pueden dar señales y eso no lo hemos tenido como población, y es un compromiso que se asume como país", lamentó Anabel Belloso. "El haber legalizado el Bitcóin tiene sus consecuencias, dada la alta volatilidad. Eso tendría que ser explicado por el GOES", agregó.