Diputados consideran peligroso que Estado controle a medios

Diputados de diferentes fracciones reaccionaron al proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad que fue presentada por el FMLN junto al ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y que pretende restringir determinados contenidos difundidos en la televisión abierta y por cable, en radios, publicidad y espectáculos públicos.

Según las diputadas Nidia Díaz y Yanci Urbina, quienes participaron ayer en una entrevista televisiva, la propuesta no está hecha para censurar, sino para resguardar los derechos de los ciudadanos en cuanto al contenido de violencia en los programas noticiosos, las temáticas de narcotráfico en telenovelas e incluso la plataforma de streaming Netflix.

Ante esta postura de los legisladores del partido de gobierno, algunos diputados aseguraron no estar de acuerdo con la propuesta, aduciendo que riñe con la libertad de expresión o de consumo para los ciudadanos.

"La verdad que la libertad de expresión es amplia y media vez no dañe la integridad de nadie pues es permisible. La verdad no estoy de acuerdo en una regulación de tal sentido", afirmó el diputado Jorge Mazariego, del PDC.

Por su parte, el diputado Francisco Zablah manifestó que es peligroso que desde el Gobierno se hable de un control de medios.

"Es peligroso que el Estado esté hablando de controlar medios de comunicación. Esta iniciativa podría llevar a la censura a algunos medios, se va paso a paso. Yo no la apoyaría", dijo el legislador de GANA.

En el mismo sentido se expresó el diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien dijo: "Aún no la conozco completamente (la propuesta de ley), pero no la vamos a apoyar".

Según el proyecto de ley presentado, el Ministerio de Gobernación, por medio de la Dirección de Espectáculos Públicos, será el encargado de evaluar, clasificar y monitorear los contenidos emitidos en los medios tomando en cuenta indicadores o categorías, franjas horarias, bloques horarios y tipos de contenidos que son transmitidos en los medios de comunicación a partir de diversos indicadores, entre ellos la violencia y el lenguaje inadecuado.

Entre tanto, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, también criticó la propuesta y anticipó que de parte del partido ARENA no se contará con el apoyo para su avance. Lo calificó como algo "propio de regímenes dictatoriales".

"Es una ley que va en contra de nuestras libertades. Es algo que seguramente nuestro partido jamás apoyaría y es un intento de parte del gobierno del FMLN de mantener el control sobre la población, algo que es propio de los regímenes dictatoriales, que buscan controlar qué información llega y qué se debe restringir el acceso a diferentes medios o programas. No debería darse", expresó Muyshondt.