Diputados cuestionan el uso de PNC para despedir a personal de la Asamblea

Diputados de la Asamblea cuestionaron que el órgano legislativo esté utilizando a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para notificar a las personas que están siendo despedidas de la institución, ya que esta no es una de las tareas que la PNC debe realizar.

Desde principios de semana han trascendido denuncias de sindicalistas de la Asamblea en cuanto al papel que la PNC está jugando en la institución. Han denunciado que los policías amedrentan a los empleados despedidos, y que estos impiden, inclusive, su acceso a las instalaciones para poder retirar sus pertenencias.

"El lunes ingresé a la institución, a la biblioteca, donde tengo mis funciones. Y fui interceptada por elementos de la PNC y me notifican que estaba despedida. Yo le pregunté cómo lo sabía él y yo no. Me dice el PNC: ‘Tengo indicaciones de notificarle su despido’",relató Carmen Sosa, sindicalista despedida, el trato de parte de un agente de policía.

Ante ello, diputados de oposición consideraron inapropiado el uso de parte de los agentes. “Hay formas y procesos de hacer las cosas. Se pueden impulsar políticas donde dignamente y respetando los derechos laborales se pueden preparar planes para este tipo de recortes. No hemos visto nada de eso. Hemos visto que personas han sido sacadas por la fuerza, inclusive usando la PNC y esto es, verdaderamente lamentable”, consideró Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo).

Luego, de la misma opinión fue Rodrigo Ávila (ARENA), quien consideró: “Verdaderamente es una situación que se está haciendo con sesgo, de mala forma. Atropellando no solamente procesos sino dignidades”. Ávila, incluso, denunció que varios despidos se han hecho con sesgo partidario. “Aquí hay empleados que no tenían ningún tipo de afinidad partidaria, eran institucionales y los han quitado. Los que tienen alguna afinidad política o están ingresando o se están quedando. Es triste lo que estamos viendo”, sentenció.

Finalmente, también de parte del oficialista GANA hubo dudas sobre la validez en la utilización de la PNC para fines de despedir personal. Romeo Auerbach consideró que corresponde a junta directiva de la Asamblea explicar el tema; y que, en todo caso, debe ser la PNC quien aclare su presencia.

“No sé porqué se dan esos despidos, pero yo veo gente filmando a un policía y por eso nos damos cuenta que hay un policía. Si intentamos hacer eso en Nicaragua o en otro país, ese teléfono ya no llega. Se sabe que hay un policía, porque lo están filmando. ¿Porqué están los policías? No soy el director, habría que preguntar, pero no creo que se deba como (que) con un garrotazo la policía informa que está despedido, no creo que ese sea el camino, pero habría que ver por qué participan los policías”, indicó Auerbach.