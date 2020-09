Diputados cuestionan petición de desalojo

Diputados de la Asamblea Legislativa cuestionaron las razones dadas por la Viceministra de Trabajo y Previsión Social, Maritza Haydé Calderón de Ríos, para que esa la fracción del FMLN desalojara el edificio de donde anteriormente funcionaron las oficinas de FOSOFAMILIA, en el Centro de Gobierno. En el recinto también fueron ubicadas las oficinas de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Asamblea.

Según mencionó Calderón de Ríos, luego de un conato de incendio en el edificio, ocurrido el pasado 18 de agosto, la Asamblea no ha respondido por los daños, "ocasionando que el mismo no esté siendo utilizado en su totalidad; es por ello que ante tal situación, este ministerio se ve en la necesidad de no contar con el acuerdo de préstamo del referido inmueble".

"No es cierto lo que se dice en la carta que es por incendio que no hemos reparado. No es cierto lo que ella dice en la carta, que la Asamblea no ha hecho nada", respondió el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce quien además consideró que cinco días es poco tiempo para desalojar todo el equipo trasladado ahí.

Además, Ponce dijo que desalojar el edificio de FOSOFAMILIA tendría un costo aproximado de $30 mil extras a los casi $300 mil que se invirtieron en la readecuación previa.

Esa fue la segunda ocasión que la Asamblea remodeló instalaciones que no son propias, luego que en 2019 lo hicieran con oficinas de la colonia Escalón.

Entre tanto, el subjefe de fracción del FMLN, Shafick Hándal, calificó como "berrinche de un empleado de segunda", en referencia al ministro de Trabajo, Rolando Castro, la petición del edificio.

"Él no fue electo por voto popular, fue alguien que fue puesto por el presiente. No es un funcionario de primera línea, es un funcionario de segunda línea", dijo Hándal ayer.

Ante este señalamiento reaccionó el presidente del la república, en redes sociales y criticó al legislador.

"‘Empleadito de segunda?’ Así se expresan ahora, los que luchaban para que los capataces no trataran mal a los campesinos. Ah perdón, si este no luchó, solo se lucró de la lucha de otros, a los que hoy ni siquiera quieren pagarles su pensión", dijo el mandatario en Twitter.