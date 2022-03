Diputados de NI ignoran pedido de agilizar reforma

Reiterados fueron los llamados hechos por el presidente de la comisión de reformas electorales y diputado de GANA, Romeo Auerbach, a los diputados de Nuevas Ideas (NI) para que agilicen la aprobación de la reforma que defina el mecanismo de votación que tendrán a disposición los salvadoreños residentes en el exterior.

Ayer, en la sesión de la comisión de reformas electorales que duró menos de una hora, los diputados discutieron sobre la realización de un foro abierto al público para explicar en qué consiste la ley de voto en el exterior.

"Yo le diera prioridad a reformar la ley porque ir ahorita a decirles cómo está la ley, vamos a ir después a decirles cómo está el sistema (de votación) porque ahorita no tiene sistema... Creo yo que si no le damos importancia a qué sistema vamos a poner, porque la ley no tiene ese sistema, la gente no lo conoce y podemos aprovechar de que después no nos vaya a decir el Tribunal que se pasó el tiempo y no les dimos a ellos los elementos para licitaciones o cualquier tipo de cosas que ocupen", fue el primer llamado a la reflexión que hizo Auerbach.

Sin embargo, los diputados de NI ignoraron el llamado, mismo que también fue hecho por los diputados de ARENA y del FMLN que participan en la comisión.

Al término de la comisión, acordaron que el próximo 24 de marzo harán el evento y que en semanas posteriores procederán a trabajar en la propuesta de reforma para definir el sistema de votación de la diáspora.