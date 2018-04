Diputados de todos partidos en junta directiva apoyaron bono

Diversas reacciones tuvieron ayer los diputados en la Asamblea Legislativa ante la ola de críticas que se ha generado a raíz de la decisión de la junta directiva de que se adelante el bono a los diputados y empleados que terminan sus labores el 30 de abril para dar paso a la nueva legislatura.

Diputados no reelectos quieren irse con bono de despedida

El presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, brindó conferencia de prensa y aseguró que la decisión fue tomada por representantes de todos los partidos en la junta directiva, y que los únicos que no lo firmaron fueron Reynaldo Cardoza y Serafín Orantes, del PCN, y Jackeline Rivera, del FMLN.

Diputados salientes no mantendrán dos agentes PPI

“Es una especie de indemnización para cada uno de los empleados a los que no se les va a renovar el contrato a partir del 1.º de mayo. El acuerdo lo contempla y eso es una cosa. Serán ellos los que decidan si lo reciben o no. El acuerdo lo contempla y hemos participado todas las fracciones políticas y aquí está el acuerdo donde hay firmas de los diputados de todas las fracciones. Solo tres no firmaron”, expresó Gallegos.

El legislador aprovechó la conferencia para pedir a los diputados del partido GANA que no fueron reelectos que no lo tomen.

El jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, dijo que han dejado al criterio de cada diputado saliente si lo reciben o no. La diputada Cristina López, del PCN, dijo que en su caso siempre lo ha recibido, pero que esto lo ha usado para trabajo social.

El FMLN, mientras tanto, insistió en que ninguno de los 19 diputados que dejan la Asamblea lo va a tomar. “Como FMLN no vamos a recibir el bono ni tampoco el seguro médico privado. Los diputados entrantes y saliente no vamos a recibir el bono”, dijo el diputado Manuel Flores.