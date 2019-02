Diputados de varios partidos se unen a la "cruzada celeste" de presidente electo

El presidente electo, Nayib Bukele, ya logró los primero apoyos en la Asamblea Legislativa para impulsar su "cruzada celeste" –la propuesta que hizo en redes sociales– en relación con usar la mitad de un préstamo que está destinado a la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa para construir escuelas, bibliotecas y centros de arte y cultura.

Ayer por la mañana, acompañados de voceros del partido Nuevas Ideas (que no tiene diputados), la bancada de GANA presentó dos iniciativas que buscan la renegociación del préstamo y la reorientación de los fondos.

Posteriormente, uno a uno o en grupo fueron llegando a la ventanilla de la Asamblea a firmar las piezas de correspondencia los legisladores del PCN Eeileen Romero y Reynaldo Cardoza; el diputado del PDC Reynaldo Carballo; el diputado del CD Juan José Martel; y los diputados de ARENA Milena Mayorga, Gustavo Escalante, Arturo Magaña y Felissa Cristales. Bukele no llegó a acompañar a sus diputados.

La primera iniciativa consiste en proponer un recomendable al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, para que renegocie con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) las cláusulas del contrato de préstamo por $32 millones que es para la construcción y equipamiento del edificio de la Asamblea Legislativa.

A través del recomendable, piden asignar $16 millones para mejorar las condiciones de la infraestructura del edificio legislativo y que otros $16 millones se invierta en infraestructura de 50 centros educativos, 14 bibliotecas (una por departamento), además de cinco centros de arte y cultura.

En la segunda pieza proponen un decreto para reorientar $16 millones (de los $32 millones) provenientes del convenio de préstamo ratificado en 2015, y que se faculte al Órgano Ejecutivo, en el ramo de hacienda, para realizar las modificaciones presupuestarias, contables y financieras.

Los diputados de ARENA dijeron que no pueden ir en contra de las obras en beneficio de la población. En la misma línea que los diputados de GANA y voceros de Nuevas Ideas, sostuvieron que el edificio se puede construir con menos dinero.

Los legisladores aseguraron que nadie de la fracción arenera se ha opuesto porque no han discutido el tema, a excepción del presidente del Órgano Legislativo, Norman Quijano, que adelantó su criterio.

Negaron que busquen salirse del partido, pero sí hablaron de la visión de una "ARENA nueva".

"No es un cheque en blanco para el presidente (electo), es un respaldo para los jóvenes, para el futuro, para las escuelas. Este es el tema de la ARENA nueva que nosotros hablamos, una ARENA que conecte con la gente, una ARENA que se sume a propuestas vengan de donde vengan", dijo el diputado Arturo Magaña. "No es división, esto es democracia", agregó al preguntarle si la fracción está dividida.

Contrario a lo que opinan otros legisladores de ARENA, Milena Mayorga defendió que no se trata de un acto populista, sino de la realidad del pueblo. "Tenemos que empezar a desmarcarnos de posturas obsoletas... El pueblo salvadoreño emitió un mensaje en las pasadas elecciones", señaló la parlamentaria tricolor.

Al respecto, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, aseguró que son "posiciones personales" y lo "ven a cada rato". "Tenemos libertad, respetamos el 125 (de la Constitución) en el cual dice que los diputados representan al pueblo salvadoreño y no tendrán ningún tipo de sanción por los votos y las opiniones que emitan", planteó.

Antes de que se presentaran las iniciativas, Quijano reiteró que la propuesta es inviable y que para empezar a renegociar el préstamo tendrían que saber los costos de construcción y tener estudios de factibilidad, los cuales no se saben hasta el momento.

Quijano dijo que Bukele debería tener el mínimo conocimiento para opinar y le recomendó estudiar "un poquitito" porque "no tiene ninguna experiencia". "Por eso, repito, parece ser que el espectáculo priva más que el programa, que el plan de gobierno", dijo. "Debe de entender la separación de poderes, esta es la Asamblea Legislativa, no es el Órgano Ejecutivo. Aquí no nos va a venir a dar órdenes. Los diputados fuimos elegidos para legislar", agregó.

Además, Quijano dijo que cuando Bukele asuma el Ejecutivo, dispondrá del presupuesto de Casa Presidencial, incluso puede usar los $30 millones destinados para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) para educación.