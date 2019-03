Diputados definen integración de la autoridad hídrica

En una decisión dividida y después de una intensa discusión, por mayoría los diputados de la comisión de medio ambiente y cambio climático acordaron que la autoridad hídrica deberá estar integrada por representantes de las siguientes instancias: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Universidad de El Salvador (UES), el sector productivo agropecuario, el sector productivo industrial y las municipalidades.

La instancia de toma de decisiones será una junta directiva, cuya presidencia la tendrá la representación del MARN; la persona en este cargo se renovará cada cinco años, es decir, irá de acuerdo con los cambios de gobierno; el resto de cargos serán por un período de siete años, según lo que se acordó en la comisión.

El acuerdo que tomaron no tuvo el acompañamiento del FMLN y del diputado de GANA Francisco Zablah.

El motivo del FMLN fue que con la conformación propuesta se deja en manos de privados las decisiones que se tomen.

"Ahora la derecha decide aprobar un ente rector con mayoría (de) privados, solamente están dejando al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente", dijo la diputada del FMLN Dina Argueta.

Reiteró que incluso las alcaldías, que se aglutinan en COMURES, son entes privados y no públicos.

Ante la postura del FMLN, el diputado Zablah dijo que se abstenía de votar porque sabía que si se hacía el partido de izquierda iba a salir a declarar que se había privatizado el agua.

"Ya oía yo que íbamos a llegar a que el FMLN no iba a votar, pediría que si no votamos todos no lo sometan a votación, porque ya tienen preparado salir que no se votó porque se quiere privatizar el agua. Yo no quiero ese juego. Si nosotros votamos, es seguirle el juego a lo que ha venido siendo estos 10 años", aseguró Zablah antes de que se sometiera a votación el acuerdo tomado.

El diputado del PCN Raúl Beltrán Bonilla criticó que los diputados de izquierda enviaran mensajes equivocados a la población, y pidió que en el acta de la sesión de trabajo se dejara consignado con nombre y apellidos los diputados que votaron para aprobar la conformación de la autoridad hídrica y que el documento se pusiera a disposición del público.

La presidenta de la comisión y diputada de ARENA, Martha Évelyn Batres, dijo que lamentaba que el acuerdo no haya sido tomado por unanimidad.

Se refirió a lo que el FMLN dijo que las juntas de agua son privadas, trayendo a colación que en otras ocasiones sí las han considerado y han abogado por beneficios para estas, pero que ayer no hicieron lo mismo.

"Lo ideal iba a ser que existiera un consenso en la conformación de la junta directiva, hemos visto alegatos por alegar, acusaciones sin fundamento y que a la hora de la votación tampoco se pudieron sostener", acotó Batres.

El presidente electo, Nayib Bukele, reaccionó a la decisión tomada y dijo que el ente rector debe estar compuesto "únicamente por miembros del sector público".