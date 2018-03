Diputados del FMLN “siempre hemos hecho uso del ISSS”: Medardo González

Lee también

El secretario general del FMLN, Medardo González, fue cuestionado hoy en el programa televisivo "Frente a Frente" sobre qué es lo que marca la diferencia para que un diputado o un trabajador de la Asamblea Legislativa goce de un seguro médico privado pagado con el dinero de los contribuyentes y no lo tenga así un trabajador "común", quien tiene que recurrir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) -si pertenece al sector formal- o al sistema de salud pública, si es del sector informal."Nosotros como diputados sí estamos muy claros, convencidos, que podemos hacer uso del Seguro Social de nuestro país. Nosotros como diputados del FMLN estamos convencidos y claros de usar el Seguro Social", respondió González, asegurando que podrían prescindir del seguro médico privado que tienen.Sin embargo, dijo que están "decididos a defender de que los trabajadores (de la Asamblea Legislativa) sigan teniendo su seguro de salud".Además, se justificó diciendo que "como partido político, del FMLN, no fuimos los que pusimos el seguro en la Asamblea Legislativa" y que "nosotros siempre hemos hecho seguro del ISSS".Al preguntársele si eso significa que no ha utilizado el seguro privado, respondió: "Claro que sí lo he ocupado, pero ¿cómo decirle? no es que yo haya hecho un uso altísimo del seguro (privado)"."Pero, ¿por qué un empleado de la Asamblea tiene derecho a seguro privado y cualquier trabajador no?", le repreguntó el entrevistador, a lo que González respondió que los diputados no apoyaran quitarles el beneficio por "solidaridad". "Este es un tema que habrá que... habrá que... habrá que convencer, habrá que dialogar con los trabajadores de la Asamblea Legislativa", agregó."Pero no es dinero de ellos, ni de ustedes, es dinero del Estado, de impuestos...", le replicó el entrevistador, con lo que González consideró que "si nos vamos a ese tipo de argumentos me parece que entramos a un juego de retórica".El secretario general del FMLN también dijo que van a fortalecer la clínica privada que hay en la Asamblea Legislativa, de la cual aseguró que cuenta "con pocos médicos y enfermeras" para "ver asuntos menores".