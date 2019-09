Diputados dicen que fiscalía solo judicializa el 21% de los casos

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló ayer que han judicializado 14,000 procesos de los 66,506 que iniciaron desde el 1.º de enero al 27 de agosto pasado. La cifra fue revelada por la institución en una reunión a puerta cerrada con los diputados de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa.

El diputado del FMLN, Javier Valdez, reveló que durante la reunión discutieron sobre el accionar de las autoridades con relación a los arrestos realizados desde la implementación del plan antipandillas; así como, la mora de expedientes que existe en el sistema judicial.

"Han tenido 66,506 casos de los cuales 14,000 han sido judicializados, 36,027 están activos y 16,406 están archivados (...) No han sido judicializados porque no reúnen los requisitos; son personas que se han detenido en las calles con el tema del plan de emergencia (antipandillas) y no tienen todos los elementos de prueba para poder juzgarlos", dijo Valdez.

El fiscal general, Raúl Melara, sin embargo, explicó que como institución tienen una buena estadística de judicialización. Entre los principales delitos llevados a juicio desde el 1.º de enero, según Melara, están amenazas, lesiones.

"Debemos de ver el trabajo de la fiscalía no solo a nivel de capturas, sino que de efectividad en los procesos judiciales", justificó Melara. Agregó que el sistema probatorio debe migrar a uno con más valoración en prueba científica-tecnológica que "permita tener mejores casos que trasciendan con resultados positivos en tribunales".

Las cifras oficiales de la fiscalía, sin embargo, reportan 24,113 imputados detenidos en flagrancia o bajo orden administrativa durante este año; de ese total han sido judicializados 18,231 y 13,985 condenados. Un 62% de los casos fueron condenados, según el área de comunicaciones de la institución.

Valdez aclaró que aunque solicitaron las cifras desde el inicio del plan antipandillas, la fiscalía les proporcionó solamente una compilación desde inicios del 2019. "En una reunión posterior que tengamos vamos a pedir esos datos", explicó.

El diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, dijo que la mora judicial está arriba de los 50,000 casos desde las administraciones anteriores, pero que la cifra de detenciones en flagrancia es "buena".

"El que acusa debe probar si la orden viene de la policía que captura a las personas en flagrancia, ellos (la PNC) deben remitirlas al tribunal con las pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de los detenidos", reiteró Beltrán Bonilla.

De no tener las pruebas correspondientes para arrestar a alguien, según Beltrán Bonilla, las autoridades cometen un abuso y "mala praxis" que debe ser denunciada por los abogados o el detenido. El legislador, sin embargo, no detalló si esa situación fue discutida en la reunión como parte de los arrestos realizados en el plan antipandillas.

Capturas policiales

La Policía Nacional Civil (PNC), además, reportó ayer haber capturado 11,418 personas del 1.º de junio al 2 de septiembre de 2019. Los principales delitos son lesiones, homicidio, extorsiones, robo, hurto y violación.

De las capturas, según la PNC, 7,790 fueron en flagrancia y 2,053 órdenes administrativas de la fiscalía. También, fueron detenidas 1,072 personas con órdenes judiciales y 503 menores fueron privados de libertad al ser sospechosos en crímenes.

Las autoridades explicaron que 894 fueron detenidos por lesiones con diferentes tipos de armas; 777 por homicidio; por extorsiones, 474; 234 por robo; hurto, 231 y 237 detenidos por violación.

Otros temas en discusión

El fiscal general y los diputados también trataron diferentes temas de seguridad.

Registro para los miembros de pandillas En la reunión también hablaron sobre el proyecto que pretende enlistar las ubicaciones y delitos cometidos por supuestos miembros de pandillas. El anteproyecto discutido fue una ley especial de registro de las agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.

Fiscal general pidió autonomía presupuestaria. Raúl Melara dijo que es necesario que la fiscalía tenga autonomía presupuestaria así como la tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Que nos permita hacerle frente a todos los requerimientos que cada día la FGR va teniendo”.

Actualización del trabajo de la mesa bipartita entre la PNC y la FGR. La fiscalía y la policía estudian en conjunto los casos de los desaparecidos. En julio pasado, reportaron 259 casos de desaparecidos, de los que 173 fueron encontrados con vida, 11 fallecidos y 72 aún están bajo una investigación.

Carencia. algunos de los casos no llegan a tribunales por falta de pruebas.