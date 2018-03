Diputados discutirán emisión de recomendable a Fiscalía para investigar espionaje

Diputado @rodolfo_parker pide se emita un recomendable a la @FGR_SV, para que asigne un fiscal especial a los casos de supuesto espionaje. — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 26 de enero de 2017

Durante la sesión plenaria de este jueves, el pleno legislativo dio una solicitud para emitir un recomendable a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se priorice y se agilicen las investigaciones sobre posible espionaje contra la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), quienes han denunciado desde hace varias semanas señales e indicios de posible espionaje en su contra.La discusión se produjo con dos posturas claramente establecidas, donde el partido de gobierno, FMLN, establecía que no era una cuestión necesaria solicitar una investigación más profunda o especializada, mientras que el partido opositor, ARENA, respaldaba la iniciativa, asegurando que es un caso que debe sentar un precedente en El Salvador.La iniciativa fue presentada por el diputado Rodolfo Parker, del grupo parlamentario PDC, quien estableció que “son preocupantes las últimas en que se ha denunciado y exhibido los hallazgos de equipos de espionaje en oficinas gremiales de la empresa privada”. Sin embargo, el diputado Mario Tenorio, del partido GANA, expresó que su partido no apoyaría el recomendable para la investigación de casos de espionaje.Por su parte, la diputada Jackeline Rivera, del FMLN, expresó que “es una falta de respeto al pueblo abordar estos temas que no tendrán ningún efecto”, agregando que “afirmar que hay espionaje político es grave, pero si se denuncia y no se da información a la Fiscalía se convierten en cómplices”. "Quién me asegura a mí que el espionaje no viene desde dentro, porque esas gremiales tienen seguridad sofisticada", apuntó también Rivera.Sin embargo, ARENA, por medio del diputado Rodrigo Ávila, dejó en claro que apoyarán la iniciativa y que esperan que la FGR investigue y llegue al fondo de ese caso. “No veo por qué no acompañar esta iniciativa. Quien nada debe, nada teme", expresó Ávila, reiterando que apoyarán el recomendable y pedirán que se llegue al fondo de las investigaciones.Tras la discusión, el pleno legislativo aprobó que la iniciativa pase a la Comisión de Seguridad, para una aprobación y respectiva elaboración del dictamen correspondiente.Con respecto a este caso, el GOES hizo una declaración el día de ayer donde se condenaban y se desvinculaban de las acusaciones de espionaje hecha por las gremiales de la empresa privada. “Este Gobierno condena" cualquier tipo de "persecución política y el espionaje" porque "no son prácticas" de la actual administración y "con mucha solvencia señala no tener ninguna responsabilidad en este tipo de hechos", dijo en conferencia de prensa el portavoz gubernamental, Eugenio Chicas.Chicas pidió a la Fiscalía "que vaya a fondo y deduzca responsabilidades" de estos hechos y que pudieron ser colocados durante gobiernos anteriores.